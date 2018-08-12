高雄》如何還3千億債 韓國瑜：我有一個轟動武林驚動萬教的方式

2018年08月12日 10:06 中時電子報 邱文秀

韓國瑜開直播

國民黨高雄市長參選人韓國瑜近來聲勢節節高漲，已對民進黨參選人陳其邁造成壓力。韓國瑜昨晚吃南部名產「丹丹漢堡」當宵夜，並回答網友提問，影片吸引17萬人次觀看。對於如何償還高雄高達3千億的外債，韓國瑜說，他有一個轟動武林驚動萬教的方式，不需要中央給錢，只要中央給政策，如果成功的話就能一口氣還掉這三千億債。但對於這方式他要暫時保密，免得又被對手拿電蚊拍電!

高雄市長參選人韓國瑜昨舉辦100輛「嗆聲公車」記者會，發下豪語要打造高雄成台灣首富之都。昨晚韓國瑜在臉書直播吃南部知名「丹丹漢堡」當宵夜，並回答諸多外界好奇的疑問。

對於宅神朱學恒用雞排賭高雄選情在網路被熱烈討論，韓國瑜說，謝謝朱學恒，也拜託大家吃一下高雄的雞排，參選高雄市長就要把所有高雄美好東西都要推銷出去。他表示，沒想到這件事迴響這麼大，按讚這麼多，收到好多溫暖跟關切。

至於高雄市政府負債3千億，韓國瑜被問若當選會擔心被債壓垮嗎?他說，從國家到家庭都在擔心開源節流這件事，這是高雄市長要面對的一塊。在北農時，他為了節流花了很大力氣，別人買一件T-shirt790，自己當總經理要求貨比三家，用兩三百搞定，一個小動作可以節省70%成本。

韓國瑜說，高雄閒置的硬體有多少?可以停蓋的硬體有多少，蓋了一個漁獲直銷中心，沒攤商要進去，花好幾千萬變蚊子館，這種東西高雄還有多少?這方面可以加強管制，絕對不可以在不需要的硬體大量花錢，這也是節流的一種。

至於開源，韓國瑜說，這是最重要的，如何有計畫有方法的賺到錢還三千億，「我有一個驚動萬教轟動武林的方式，但現在先不宣布，等我一講全台一片嘩然」，到時對手又開始用電蚊拍電我。他開玩笑說，我講什麼都被電蚊拍電，我最近時常被他電，頭髮都站起來了。

韓國瑜表示「我一定會講一個(還債)方法，我希望中央行政院對我只要給我政策，不用給我錢， 不需要給我錢，我講過天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬，自己城市欠的錢自己還。」但中央要給我政策，我高雄市政府會提一個案子，我一口氣如果成功的話就還掉這三千億外債，我明天就會宣布，一定轟動全台灣。

(中時電子報)