曾涉酒店包庇案被羈押 台南警投資ktv虧錢被記過

台南地檢署(本報系資料照)

友善列印
中時

台南市警局勤務指揮中心警務正高慶郎，去年疑因捲入包庇酒店案遭羈押55天，事後獲不起訴確定，不過檢方卻發現高員過去曾投資酒店業者旗下的KTV虧本，台南市政府將高員移送公務員懲戒委員會，公懲會判決高員記過一次。

去年台南檢調偵辦南市警保防室退休警官黃傳宗，涉嫌勾結酒店業者案，約談高慶郎等多人，去年1月24日聲押高員獲准，高員遭停職處分，直至3月20日法院裁准高員以30萬元交保停押。台南地檢署去年11月將高員不起訴確定。

但檢方查出，2014年間黃傳宗、高慶郎各投資程姓酒店業者旗下的凱渥時尚會館75萬元，持有股份0.5股，每月收取營業盈餘派發之現金4萬元，共收受60餘萬元。

公懲會審理時，高員辯稱，僅係單純投資理財收取股利，從未參與或介入經營，因不諳法令，致誤觸公務員服務法。他因遭檢調誤解為涉嫌貪汙，被羈押55日，事後檢察官證明凱渥時尚會館屬KTV，非違法場所，將他予以不起訴處分。

高員稱，他自2014年投資至2015年9月止回收約60萬元，尚虧損15萬元，並無不法獲利情形，且於檢調調查後，亦儘速委請律師辦理無條件拋棄股權，請求從輕處理。

公懲會認為，公務員服務法明文禁止公務員經營商業，高員行為已嚴重損害警察機關之信譽，有懲戒之必要，判決記過一次。

(中時 )

鬼門開了？全裸浮屍被戳 下秒竟… 綠帽警揩油小王百萬 遭判休職半…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。