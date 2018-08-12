曾涉酒店包庇案被羈押 台南警投資ktv虧錢被記過

2018年08月12日 10:22 中時 陳志賢

台南市警局勤務指揮中心警務正高慶郎，去年疑因捲入包庇酒店案遭羈押55天，事後獲不起訴確定，不過檢方卻發現高員過去曾投資酒店業者旗下的KTV虧本，台南市政府將高員移送公務員懲戒委員會，公懲會判決高員記過一次。

去年台南檢調偵辦南市警保防室退休警官黃傳宗，涉嫌勾結酒店業者案，約談高慶郎等多人，去年1月24日聲押高員獲准，高員遭停職處分，直至3月20日法院裁准高員以30萬元交保停押。台南地檢署去年11月將高員不起訴確定。

但檢方查出，2014年間黃傳宗、高慶郎各投資程姓酒店業者旗下的凱渥時尚會館75萬元，持有股份0.5股，每月收取營業盈餘派發之現金4萬元，共收受60餘萬元。

公懲會審理時，高員辯稱，僅係單純投資理財收取股利，從未參與或介入經營，因不諳法令，致誤觸公務員服務法。他因遭檢調誤解為涉嫌貪汙，被羈押55日，事後檢察官證明凱渥時尚會館屬KTV，非違法場所，將他予以不起訴處分。

高員稱，他自2014年投資至2015年9月止回收約60萬元，尚虧損15萬元，並無不法獲利情形，且於檢調調查後，亦儘速委請律師辦理無條件拋棄股權，請求從輕處理。

公懲會認為，公務員服務法明文禁止公務員經營商業，高員行為已嚴重損害警察機關之信譽，有懲戒之必要，判決記過一次。

(中時 )