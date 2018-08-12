深入敵陣打擊 陸默默讓更多殲-16戰機服役

解放軍殲-16戰機最大的特點，就是具備超視距攻擊能力，以及強大的對地與對海打擊能力，而這款雙發戰機服役，意味解放軍能在沿岸大範圍進行對艦攻擊。（網路）

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中時電子報

軍事分析家說，解放軍擴大列裝殲-16全天候多用途戰鬥機，將有助於深入敵區，摧毀如軍機場和橋梁等關鍵戰略性資產。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，軍事專家說，也許殲-16不如殲-20「威龍」戰機先進，但將成為解放軍空軍作戰，以及對付台灣，或嚇阻美國軍事介入的關鍵利器。

中國空軍8月3日宣布，「殲－16戰機的航空兵部隊，日前與裝備殲-10、殲-11B、蘇-30等戰機的部隊展開對抗空戰訓練，向全面形成實戰能力邁出堅實步伐」。

軍事觀察家說，根據最近軍演中的戰機序號來判斷，已有更多殲-16戰機服役。而這證明，中國空軍正默默擴增它的列裝數量。

殲－16採用中國自製的渦扇-10太行渦輪風扇發動機，經常拿來和美國的F-15A/C「鷹式」（Eagle）戰機相比。它是以蘇-30為基礎研製，約在2012到2013年間現身，但直到約1年前，才在解放軍慶祝建軍90周年大閱兵中首次正式亮相。

這款多用途戰機能攜帶中國自製的各式武器，如反艦飛彈、空對空飛彈、衛星導引精靈炸彈，巡弋飛彈與電子反制（Electronic Countermeasure，ECM）干擾發射機等。它既能用來執行空對空，也能用來執行空對地任務。

儘管殲-16主要是根據俄羅斯蘇-30戰機設計，但擁有中國自製的雷達與追蹤系統。此外，它還能空中加油，具備長程作戰能力，能深入敵區打擊。

(中時電子報)

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