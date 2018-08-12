刷花博卡進出中市公有停車場 9／1起8個月期間享5折優惠

2018年08月12日 10:24 中時 陳世宗

台中花博卡不僅享有電子錢包的便利性，更有許多好康優惠，開放申辦以來迴響熱烈，至今已申請超過110萬張。台中市政府交通局王義川說，花博卡推出許多台中市民的專屬優惠外；自9月1日至108年4月30日的8個月期間，使用花博卡進出台中市公有停車場，即享停車費5折優惠。

王義川說，花博卡開放申辦以來獲得熱烈迴響，因台中市民共同締造全國申辦單一記名票卡史上最快達成百萬張的紀錄，而且花博卡更集各項好康於一卡 ，可享一日免費參觀花博三園區、台中市公車免費搭乘10公里，目前已有超過2000家花博特約商店加入，提供各項好康優惠。

王義川指出，為讓民眾感受花博卡的多元優惠與便利性，市府再加碼自107年9月1日至108年4月30日，只要於設有電子票證系統的台中市公有停車場刷花博卡進出，即享停車費5折的優惠措施；使用電子憑證不僅迅速、可靠，更可一卡多用享優惠！

王義川表示，為鼓勵民眾使用電子票證支付路外停車場費用，市府自105起即推出使用電子票證可享8折停車費的優惠措施，實施3年以來，民眾感受到停車場使用電子票證的便利性，像熱門景點秋紅谷附設停車場電子票證使用率，已從今年1月29%，6月提升至41%，大墩停車場也從原本今年1月的12%，6月也已大幅增至53%。

交通局強調，目前台中市公有停車場多元電子票證設備安裝場數已達91場，而今年底將再增加至120場，預計108年可全面建置完成，未來也會搭配車牌辨識系統及月票e-tag系統，提供民眾另一種快速進出停車場選擇。

民眾如欲查詢花博卡相關資訊或台中市使用電子票證的公有停車場位置，可至可至台中世界花卉博覽會網站（https://2018floraexpo.tw/ ）或台中市政府交通局網站（goo.gl/zJ2rx4 )查詢。

(中時 )