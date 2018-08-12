綠帽警揩油小王百萬 遭判休職半年

2018年08月12日 10:43 中時 陳志賢

宜蘭縣警局黃姓警備隊警員，懷疑其妻與許姓男子有染，假藉辦案查詢許男個資，偕同友人闖進許男住處抓姦，發現妻子與許男共處一室，除痛毆許，還逼許簽本票、借據，強索100萬。公務員懲戒委員會判決黃員休職半年。

判決指出，黃員懷疑妻子與許男有染，2016年11月以偵辦肇事逃逸案為由，要同事查詢列印許男相片、戶籍、刑案及車輛資料，不久偕同林姓友人前往許男租屋處抓姦，見到黃妻與許男共處一室；2人持鋁棒毆打許，致許頸部、上肢、胸和右膝受傷。

黃恫嚇許不簽本票不能走，迫許簽下100萬本票4張、400萬元借據一張，並交出身分證。許為取回本票、借據，於同年12月4日至2017年3月6日，分別在頭城交流道下超商停車場、羅東交流道下某處4度交付現金共100萬給黃，但黃卻拒絕交還本票及借據，許報警處理。

今年5月，宜蘭地院依違反個資法、恐嚇取財罪，各判黃員徒刑4月、9月。內政部日前將黃移送公懲會審理。黃辯稱，本案起因許與妻子有染，基於義憤才動手傷人，實出無奈，至於100萬是許自知理虧而付通姦賠償金，並非恐嚇得利，另違反個資法是因發現妻子出軌，急於調查姦夫才犯錯，請求從輕懲戒。

公懲會認為，黃員利用職務上之機會，損害他人，其行為涉違法失職，判決黃員休職，期間6月。

(中時 )