台北》蔡正元稱選上機會低 丁守中：被看衰也不是一次

2018年08月12日 10:31 中時 楊佳穎

國民黨台北市長參選人丁守中12日前往南港區成德市場拜票。對於國民黨前政策會執行長蔡正元日前指「丁守中選上的機會很低」，他受訪表示，各方面負面批評、酸言酸語一直沒有間斷過，但自己還是努力一步步向前行，相信會團結勝利成功的，「丁守中一路走來被人家看衰也不是一次，可是我們持續努力向前行」。

丁守中12日一早在國民黨立委李彥秀、台北市議員吳世正等人陪同下，前往南港區成德市場拜票、與攤販互動，並在受訪時感謝大家相助拉抬，「無論議員、里長、市長，都是三位一體，沒有母雞小雞問題，大家都是戰鬥機，發揮群策群力！」

對於蔡正元日前在臉書唱衰，是否覺得他在扯後腿？丁守中則說「我覺得還好啦」，或許出於誤解、不了解，但自己全力以赴，也不怕酸言酸語，一路走來被人家看衰也不是一次，可是團隊會持續努力向前。

至於民進黨台北市長參選人姚文智近期在網路上被攻擊得很慘，丁守中說，任何一位參選人總會有各方面批評指教，有則改之、無則加勉，就全力以赴。媒體追問「要不要給他『愛的呼呼』？」丁守中則頓了一下，接著尷尬回「哈哈哈...」。

另外，國民黨台北市議員鍾小平日前爆料，黨主席吳敦義本要為丁守中成立「PK小組」打議題戰，卻被丁守中拒絕；丁守中直回「從來不可能」，人家來協助PK，感謝都來不及了，怎麼可能拒絕，沒有這回事。

(中時 )