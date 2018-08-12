變廢墟鬼屋？美麗灣飯店退場索賠12億 網30字神測

美麗灣渡假村開發迄今爭議至今還沒落幕。（本報資料照片）

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中時電子報
台東「美麗灣渡假村」矗立在美麗的台東杉原海水浴場，爭議11年後，業者決定退場並提出仲裁。圖為民國101年間渡假村案第7次環評時民眾抗爭畫面。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年8月11日

爭議11年的台東美麗灣渡假村開發案，業者決定退場，將提仲裁向台東縣政府求償12億元，台東縣政府將組最強陣容面對仲裁庭，現無法預測結果如何，所以也無法確定美麗灣的下一步。網友表示，「以台東縣的財政狀況來看，保證它會變成廢墟鬼屋，永遠擺在沙灘上」。

《中央社》報導，美麗灣渡假村協理林弘哲表示，美麗灣案已走完所有程序，還是無法經營「是退場的時候了」，已於日前提出仲裁，並且盤整投資金額已超過新台幣12億元，因此向台東縣政府求償12億元。台東副縣長陳金虎則表示，已接到仲裁通知，縣府已開始著手組最強的仲裁陣容，爭取最有利的結果，讓台東縣政府的損失最少。目前無法預測結果如何，所以也無法確定美麗灣的下一步。

此事引起網友熱議，有網友說，「(美麗灣渡假村)，不但破壞台東海岸線的美，而且還破壞當地的生態環境，所以我們國家不但不必賠他們，(臺東縣政府)還要向他們索賠。(臺東海岸線)，是(臺灣)最美的海岸線，卻被這個渡假村給破壞得支離破碎，(臺東人)有權力向他們索賠」。

但有網友反擊說，「一開始怎麼可以蓋？政府不允許，商人怎麼會投那麼多錢下去？閣下的話又是民粹。還是您是環保人士？」、「那是台東縣政府BOT的案子，砸了大錢卻沒辦法營運，當初通過的評鑑，被環保團體各種方式阻撓，連年虧損提早脫手不是一種選擇嗎？你們這些酸民如果都是環保團體，就趕快連署去除台中空污問題，因為台中以前的天空最美啦」、「這12億應該要向這些抗議的環保蟑螂索賠吧」。

更有網友說，「官方收回自營，剛好，不要再拿公共資源（海灣風景）圖利財團」、「你以為每個月領3萬、5萬的公部門機關，有經營30億、50億大型開發案的能力和智商嗎？真那麼厲害，還要委託開發幹嘛~」、「以台東縣的財政狀況來看，保證它會變成廢墟鬼屋，永遠擺在沙灘上」。

(中時電子報)

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