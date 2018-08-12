入這行超吸金 台灣打工仔年賺至少200萬

2018年08月12日 10:37 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

行行出狀元，會玩無人機年薪也可賺百萬！無人機技術日新月異，造就出新工作需求，現在無人機駕駛員成為最夯職業之一，擁有無人機設備及相關技術、證照，在美國可拿超過300萬年薪，而在台灣也有人賺進200萬年薪。

《Market Watch》報導，美國男子帝恩（Andrew Dean）離開美國空軍後，一直擔任服務生，4年前他開始自我投資，準備進入操作無人機的行業，如今投資已帶來回報，而且收入頗豐，目前他是駐科羅拉多州的無人機駕駛員，今年進帳預估可逾20萬美元。

無人機出任務的行情到底如何？駐丹佛的無人機駕駛員莫斯（Vic Moss）說：「1組不動產照片能賺進數百美元，擔任兼職每周能進帳500或600美元，若是全職每年有逾10萬美元收入，為大公司工作每天能賺進3500美元。」

這些無人駕駛員大多是自由工作者，他們通常與業者簽定合約，用無人機從事許多工作，例如收集地面熱影像和製作建築物3D模型等。

無人駕駛員在國外方興未艾，國內也有無人機高手從事相關工作，收入也不遑多讓。據了解，有位高手與國內某公司簽約，以年薪200萬代價，隨時為其出任務，主要是在建地拍設房產照片，期間若未有工作上門，他還可另外接案，等於是一個領高薪的打工仔。

其實要成為一位無人機駕駛，購買設備的成本比一般行業來得高，帝恩表示，初期他就付出龐大代價，除了行銷等傳統支出，還要採購無人機設備、筆記型電腦和熱成像攝影機，並要取得相關認證，他第1年即入不敷出。以熱成像認證為例，該認證分成3級，而每級要價高達2000美元。

無人機價格也不低，要價介於1000左右至逾1萬美元，無人機配件如記憶卡等，也是開銷之一。莫斯表示，他隨身攜帶13顆電池。另外，無人機也必須買保險，莫斯每年要付的保險約2700美元。

(中時電子報)