國民黨選民陷兩難？黃創夏預言2018投票日慘況

2018年08月12日 10:29 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡政府上任後，推出的政策屢遭批評，民調下跌，外界都在關注今年年底選戰會對民進黨造成多大影響。此外，國民黨主席吳敦義也屢遭網友批神隱。對此，資深媒體人黃創夏在臉書發文指出，該教訓蔡英文還是該教訓吳敦義，成了國民黨選民的兩難，他說可以預見2018投票日，泛藍選民「含淚丶含恨丶含血」不投票！

新台灣國策智庫日前公布「2018縣市長、議員選舉與2020總統大選」選情評估民調結果，57.7%民眾不支蔡英文總統競選連任，若要選連任，蔡英文僅贏過國民黨主席吳敦義。蔡政府執政的兩年多飽受批評，不僅推出的政策不得民心，官員也頻講幹話惹怒民眾。

黃創夏在臉書發文指出，「該教訓蔡英文」還是「該教訓吳敦義」？將是國民黨選民的兩難，再怎麼權衡都是「害」，難以抉擇。黃說可以預見2018投票日，泛藍選民「含淚丶含恨丶含血」不投票！

網友則回應表示「2016年的慘痛教訓殷鑑不遠，泛藍選民千萬別再不投票，國民黨再差還是好過民進黨」、「應該不至於 含淚含恨不投綠是真 不投票在上屆總統大選已經吃到虧 縣市長大選還是會給藍機會」、「兩害相權取其輕，傻瓜才教訓吳敦義」、「 這樣不就等於放任民進黨亂搞，兩害總要相權取其輕」、「不要再上當了，不投票等於又是蔡英文勝利了」、「把教訓執政黨，簡化成『到底是教訓蔡英文還是吳敦義』？教訓執政黨是唯一的選項！還沒到總統大選，跟吳敦義無關」。

(中時電子報)