澳4架F-35A年底交付＋6架抵路克基地共同訓練

一架澳洲皇家空軍F-35A戰機，抵達美國路克空軍基地進行訓練。(圖/美國空軍)

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中時電子報

澳州豪砸超過5千億的資金購買72架F-35A戰機，替換老舊的F/A-18A/B大黃蜂戰鬥機。澳洲國防部長佩恩(Christopher Pyne)日前說，已經有6架F-35A戰機抵達美國亞利桑那州路克空軍基地進行共同訓練，預估今年年底將有另外4架F-35A交付。

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澳州政府去年初宣布大手筆砸下超過5千億的資金購買72架F-35A戰機，替換老舊的F/A-18A/B大黃蜂戰鬥機，震驚全球業界。同時也引發大家對這批昂貴戰機的關注。

根據澳洲《製造業月刊》(Manufacturers’ Monthly)報導，澳洲國防部長佩恩(Christopher Pyne)說，目前已經有6架F-35A戰機抵達美國亞利桑那州路克空軍基地進行共同訓練，預估今年年底將有另外4架F-35A可以交付。

另據韓國武器部落格介紹，澳洲空軍飛行員日前正在路克基地與美軍進行共同訓練，以提高飛行員駕駛F-35A Lightning II戰機的技能。

至於最先交付澳洲的頭2架F-35戰機，也會在今年年底永久駐紮在新南威爾斯州(New South Wales)的威廉鎮皇家空軍基地(RAAF Base Williamtown)。

(中時電子報)

文章來源：Quickstep to produce housing for F-35 Lightning II

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