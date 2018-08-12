車禍雙方棄車私了 原來倆人都有前科

台中市警察局第三分局東區分駐所員警獲報至東區旱溪東路與旱溪街口處理交通事故，到場後只見一輛四輪朝天的白色轎車和滿地機材碎件，卻找嘸雙方當事人。（馮惠宜翻攝）

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因毒品、詐欺等罪嫌遭通緝的43歲王姓男子騎車遭撞，經查是通緝犯，警方最後依規定製作筆錄後移送歸案。（馮惠宜翻攝）
警方盤查身分後發現兩人皆有毒品前科，要求查驗倆人證件及隨身包包，王男對包內物品遮遮掩掩，原來是慌報身份證的他包包內有刻有本名的印鑑。（馮惠宜翻攝）
王男對個人資料倒背如流，員警仍謹慎地使用人臉辨識系統再次查證，終於讓因毒品、詐欺等罪嫌通緝在案的王男無所遁形。（馮惠宜翻攝）

台中市1名因毒品、詐欺等罪嫌遭通緝的43歲王姓男子日前中午騎車遭46歲有毒品前科的陳姓男子駕車撞傷，兩人竟留下滿地車禍碎件及四輪朝天的白色轎車雙雙離開現場，相伴步行前往距離車禍現場600公尺的早餐店欲私下和解。警方尋獲兩人進行身分查證時，王男假報哥哥身分證字號企圖闖關，卻被眼尖員警識破，最後依規定製作筆錄後移送歸案。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警8月9日中午獲報至東區旱溪東路與旱溪街口處理交通事故，到場後只見一輛四輪朝天的白色轎車和滿地機材碎件，卻找嘸雙方當事人。經現場熱心民眾向員警表示雙方駕駛沿著旱溪街往太平區方向步行離去，警方再調閱監視器確認兩人衣著及行向後，在距離車禍現場600公尺的早餐店發現衣著特色相符的兩人同桌聊天，讓員警一度以為兩人是相熟的友人。

警方上前詢問是否發生車禍，雙方竟異口同聲：「嘸啊！」然騎乘機車的王男身上衣物因車禍造成破損，又見警方出示監視器影像無法抵賴，兩人這才坦承確是車禍當事人，並辯稱因為想要私下和解所以才會跑來早餐店談和解。

因棄車談和解這種不合常理的舉動實在引人疑竇，警方盤查身分後發現兩人皆有毒品前科，然現場辦案經驗豐富的巡佐王坤煜注意到，駕車的陳男落落大方出示證件及隨身包包證明自己沒有不法物品，王男卻是神情緊張異常沉默且對包內物品遮遮掩掩，因此雖王男對個人資料倒背如流，員警仍謹慎地使用人臉辨識系統再次查證，終於讓因毒品、詐欺等罪嫌通緝在案的王男無所遁形。

(中時 )

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