NBA》布萊恩：喬丹當年給我建議 現也適用詹皇

布萊恩把當年喬丹給過他的建議，同樣送給詹姆斯。(美聯社)

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中時電子報

這算是經驗傳承嗎？眼見「小皇帝」詹姆斯將在新球季領軍年輕湖人，「小飛俠」布萊恩12日接受《看台報告》訪問表示，自己在2008年總冠軍賽失利過後，曾接受過「飛人」喬丹的建議，如今這些建議同樣可以適用在詹皇身上！

「當年喬丹給我一些很好建議，他告訴我，我擁有所有的技能，想要幫助球隊贏下總冠軍，卻更須懂得如何幫助你的隊友提升到另一階段，」布萊恩說，「到了2010年，當我看到塞爾提克組成超級強隊開始抱怨，喬丹也給我建議。」

「喬丹只是告訴我，好吧！事實上就是這樣了，你必須弄清楚，你沒其他選擇，這也是當前詹姆斯面臨的挑戰。」事實上當2008年奪冠失利後，布萊恩隨後帶領保羅蓋索、歐登、費雪等隊友捲土重來，更在2009、10年成功連霸。

布萊恩強調，作為1名球隊領袖，詹姆斯到底該怎麼做，「你有了現在的陣容，必須先搞清楚如何磨合，找藉口是沒用的，從情感面來看，你必須做一切事情組建球隊，也要知道如何激勵隊友，並不是把球傳給隊友就可以了。」

「領導力是要你激發隊友的潛質，儘管有些人沒那麼出色、有些充滿挑戰、有些充滿對抗性，還有一些需要你在關鍵時刻拍拍他的背表達鼓勵，你必須找到平衡，尤其對上勇士或塞爾提克，更要讓隊友感受到你對他們的信任！」

(中時電子報)

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