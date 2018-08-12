台北》海選競選辦公室發言人亮相 柯P：上節目別三兩下被幹掉

2018年08月12日 11:19 中時 陳燕珩 、 王英豪

柯文哲競選辦公室海選發言人12日發佈，為了實現柯文哲市長公開透明、向民間廣徵英才的理念，柯辦透過公開海選方式，挑選出楊笙(右)及蔡峻維(左)兩位海選發言人，加入柯市長連任競選團隊。（王英豪攝）

年底首都之戰倒數3個多月，各陣營團隊逐漸成形，台北市長柯文哲日前舉辦海選廣納人才，今公布兩名團隊發言人，均是「8年級」政治素人。其中，楊笙畢業於台大醫學系，是柯文哲的「學弟」兼學生，蔡峻維則是前市府都發局員工。柯文哲今「路過」記者會，誇讚兩人很帥，還勉勵他們上call in節目「不要三兩下就被幹掉」。

柯文哲海選競辦發言人職務，吸引近300人報名，選出16人面試，最後兩人脫穎而出。1992年生的楊笙曾任台大醫院實習醫師、補習班講師，在世大運選手村、老人安養中心服務過，因贊同柯文哲的施政理念、想參與公共事務，決定暫停從醫，加入團隊學習溝通能力。

楊笙不只是柯文哲的「學弟」，在校時還上過柯文哲的課，對他的講課風格印象深刻，他認為柯很務實、利他，以往選舉總是拚得你死我活，但柯參選是想改變台北，讓他很感動，未來團隊將安排他負責醫療、社福和幼托相關議題。

1993年生的蔡峻維則是政大中文系畢業，曾在北市都更處、都發局擔任約聘幫工程司，協助容積移轉、都更案等工作。他說，自己擔任過政大金旋獎主持人，喜歡在台前與人溝通，在市府工作時第一線接觸民眾，很知道他們在想什麼，加入團隊希望進一步幫柯文哲推動政策。

談到對柯文哲的印象，蔡峻維說他很直率，工作有問題會直接說，哪裡做不好也會直接點出來。8月到團隊報到後，目前正在受訓，之前跟著到政論節目現場觀摩，看到來賓激昂交鋒的場面，覺得很震撼，作為政治素人，還要好好學習如何對外發言，未來將負責熟悉的大巨蛋、都更和公宅等議題。

柯文哲今早特地「路過」記者會現場，誇讚兩人長得帥，「跟我年輕的時候一樣帥」。他強調，自己理念是要改變台灣政治文化，所以把競選團隊大門打開，引進社會力量。不過，海選也是有風險，搞不好上call in節目三兩下就被周玉蔻幹掉，風險很大，但還是要勇敢去嘗試，給年輕人一個機會。

目前柯文哲競辦發言人除林筱淇外，北市府市長室發言人林昆峰已口頭請辭，9月將加入競辦，加上兩名生力軍，發言人戰隊正式成形，本周二4人將上電台節目受訪。

(中時 )

台北市長柯文哲競選團隊海選發言人楊笙（左）、蔡峻維（右）正式亮相，柯P勉勵兩人多努力，不要上call in節目三兩下就被幹掉。(陳燕珩攝)