摩羯往大陸跑台灣下大雨 吳德榮：本週易「劇烈天氣」

2018年08月12日 11:16 中時電子報 戴安瑋

繼摩羯颱風後，第15號麗琵颱風今天凌晨生成，北台灣今高溫下大雨，中央氣象局表示，這是受到第14號摩羯颱風水氣影響，台灣西半部今天不定時會出現短暫陣雨，東半部午後有雷陣雨。氣象專家吳德榮表示，「季風低壓環流」仍盤據西北太平洋，台灣本周進入水氣多、也比較容易出現「劇烈天氣」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，「摩羯」今晚將從浙江登陸，登陸後強度迅速減弱，另一颱風「麗琵」(編號第15號，國際命名LEEPI)，在關島北方海面，向北北西轉西北進行，未來將逐漸進入日本南方海面。

他說，西北太平洋有「摩羯」、「麗琵」及在廣東的熱帶低壓，並有其他對流雲系，皆處在「季風低壓環流」範園內，本週「季風低壓環流」仍將盤據西北太平洋，除了「摩羯」、「麗琵」是在其範圍內發展的熱帶擾動，未來還有其他擾動可能發展；台灣進入水氣多、也比較容易出現「劇烈天氣」的一週。

他說，今、明兩天白天高溫炎熱，各地高溫約在34至37℃左右，要注意防曬、防中暑。而大氣不穩定，午後有強對流發展，主要在山區、鄰近平地也有受影響的機率，要注意氣象局發布的特報；其他時間也有局部、短暫性陣雨機率。周二之後天氣與「熱帶系統」及「季風低壓環流」有關，模式模擬仍在調整中，可以再仔細觀察。

中央氣象局預報員程川芳說，「摩羯」的外圍環流已給台灣西半部帶來短暫陣雨，東半部午後雷陣雨。明天「摩羯」遠離後，台灣地區受大低壓帶影響，天氣不穩定，中南部有雨，花東地區部份地區會有大雨。至於麗琵颱風，目前距離台灣2300公里，未來將往琉球方向行進。

(中時電子報)