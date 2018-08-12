《翻爆旺美食》必喝的濃醇香！北中南木瓜牛奶大集合

2018年08月12日 11:40 中時電子報 綜合報導

◎廟口不只小吃 這味別錯過

夏天的木瓜又大又甜，最適合做成香濃好喝的木瓜牛奶，位於基龍廟口夜市的「23號攤」是當地知名的現打果汁店，檯面上擺放著新鮮水果，飲料都是現點現做。平日人潮不多，只要稍微等一下就可以喝到現打果汁，水果加牛奶的部分選項也很多，價格則從45元-60元之間不等，其中木瓜牛奶使用當季台灣木瓜，加入香醇鮮奶，口感綿密且奶香濃郁，夏天來上1杯非常消暑。

◎現榨健康 木瓜牛奶最對味

炎炎夏日來杯冰涼木瓜牛奶最對味！位在土城和平路與中正路的現壓果汁攤，本身就是水果攤，跟老闆點上一杯木瓜牛奶，老闆直接把攤上木瓜直接榨汁，加上香濃鮮乳，就是消暑聖品，這新鮮的美味一賣就是17年。

◎走過70年 便宜好吃老味道

龍潭松屋冰果店創立在1935年，至今原料、製程都不假他人之手，若是夏天，某些口味可能還會缺貨。口味至今不變，更是代表好吃、受歡迎的肯定。大受遊客歡迎的還有1杯只要50元的木瓜牛奶，木瓜與牛奶不互搶風味，更是喝下扎實、濃醇的好味道。

◎調酒師不賣酒 榨出濃醇香

台中市沙鹿區的小熊木瓜牛奶店，每到中午用餐時間，絡繹不絕的顧客湧入，讓老闆陳甯榕忙得不可開交，堅持採用新鮮木瓜不用冷凍，就是要維持好品質，並以3比1木瓜與牛奶的完美比例，用力吸允立即嘗到濃郁的木瓜味，這就是調酒國手陳甯榕現做出來的招牌木瓜牛奶。

◎用心打好果汁 在地人也愛喝

夏日炎炎，中午熱到吃不下飯，來一杯冰涼滑順的木瓜牛奶吧！位於嘉義縣民雄菜市場旁的九果達飲，專賣各項果汁，其中木瓜牛奶更是在地人大堆的飲品，由柯老闆嚴選的在地小農木瓜，加上牛奶、二砂糖，「黃金比例」所打出來的，消暑又營養。

◎人氣飲品 六合夜市鄭老牌

號稱高雄六合夜市生意最好前3名的「鄭老牌木瓜牛奶」，光看排隊的人潮和看板上的名人簽名就知道這家店名聲多響亮；該店招牌是現點現打的木瓜牛奶，香純的鮮奶配上木瓜香濃的味道，讓來逛夜市的人潮，幾乎人手一杯。

(中時電子報)