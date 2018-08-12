噁心！元山蛋品收購長蟲發霉蛋 混入蛋液流入市面

2018年08月12日 11:53 中時 葉臻

檢調人員和衛生局人員在廠內稽查。（葉臻翻攝）

廠內有大量破損發霉的蛋品。（葉臻翻攝）

惡劣蛋商！元山蛋品有限公司2016年起收購牧場內的變質、腐敗的雞蛋，利用假日加工成液蛋產品販售，桃園市衛生局11日與桃園地檢署聯手出擊，在現場查獲、封存1620.5公斤的蛋品及2萬5200公斤逾期液蛋，桃園地檢署則將負責人蕭姓父子帶回，並傳喚被告及證人共17人漏夜偵訊後，今日將蕭姓父子依刑法之三人以上共犯詐欺取財、食品安全衛生管理法之販賣變質或腐敗、逾有效日期食品等罪嫌重大，分別諭知具保50萬元、10萬元。

桃園地檢署調查，蕭姓父子為降低蛋液的原料成本，2016年起將賣場回收的逾期雞蛋、養雞場取得的次蛋、破蛋，以及已經變質、發霉、長蟲之雞蛋，敲打混入一般蛋液後，售與不知情之蛋糕店等通路廠商，大量黑心蛋液長期流入市面，被製成相關食品供消費者食用。

桃園市衛生局指出，元山蛋品有限公司在桃園有平鎮廠及龍潭廠，11日衛生局稽查人員與檢調人員兵分兩路稽查，在平鎮廠查獲被用腐敗蛋製成的液蛋產品，現場封存1620.5公斤並命業者暫停作業，龍潭廠則查獲貯存逾期液蛋2萬5200公斤，桃園衛生局已全數封存避免流入市面，另要求元山蛋品有限公司對已流入市面的疑慮液蛋產品進行回收。

衛生局表示，元山的加工蛋液以販售到桃竹苗等3縣市的餐飲業及烘焙坊為主，衛生局除令業者暫停作業外，對於該公司製造及貯存逾期蛋品，將分別依據違反食品安全衛生管理法開罰。

桃園地檢署則同步搜索元山的工廠及冷藏倉庫、以及65歲的蕭姓負責人和41歲的蕭子住處等10處，查扣相關帳冊、交易明細、記事本、行動電話等物，並漏夜偵訊蕭姓父子及證人共17人。

桃檢強調，業者為規避查緝，知道公務員週六、日不上班，所以選在假日處理臭蛋，沒料到檢調與衛生局人員選在周六上午出擊搜索，蕭父父子訊後依犯刑法之三人以上共犯詐欺取財、食品安全衛生管理法之販賣變質或腐敗、逾有效日期食品等罪嫌重大，分別諭知具保50萬元、10萬元。

(中時 )