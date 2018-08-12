柯P搶軍人票？ 軍方賣面子調救國團軍刀機陳列823公園

2018年08月12日 12:08 中時電子報 喻華德

今年是八二三戰役60周年，臺北市政府繼兩年前將圓山「北安公園」更名為「八二三紀念公園」，並陳列陸海軍各一門火砲後，更進一步向空軍申請撥交一架F-86軍刀式（Sabre）戰鬥機。近日軍刀機已經運抵，正在進行周邊工程，預計將於18日由柯文哲市長親自主持揭幕儀式。

據《聯合報》報導，軍方將除役的裝備提供給地方政府，陳列於軍史公園，早已行之多年，例如103年4月重新開幕的新北市軍人忠靈祠的武器公園，陳列F-5E「中正號」戰鬥機兩架及TF-104G星式戰鬥機一架。然而作為首善之都的臺北，除了國防部及空軍松山基地指揮部內的除役機之外，卻沒有一座軍史公園有軍機陳展。這次新增的F-86「軍刀式」戰鬥機，成為臺北市第一架民眾可直接參觀的退役軍機。

F-86是國軍在八二三戰役期間的主力戰機，1977年全數汰除。空軍已無「庫存」可以提供，因此應臺北市政府的要求，軍方特別與救國團協商，收回原本陳列在救國團澄清湖青年活動中心展覽的6134號軍刀機。《聯合報》指出，此舉可說給了北市府一個大面子，似乎也象徵救國團的「份量」大不如前。

在八二三戰役期間，F-86服役於空軍的第3、5、11等三個大隊，分別部署在屏東、桃園、新竹；戰役後台南的1大隊也換裝。當時F-86的塗裝頗為花俏，每個大隊的都有專屬的圖案，一目就可分別所屬部隊。

6134號機漆成桃園的5大隊，不過機尾一片空白，應有的「天虎」大隊徽、色帶與序號都付之闕如。據了解，本機先前在澄清湖活動中心展示時，機尾的圖案就已經消失，可能是因為某次重漆時被整個塗掉。這次臺北市府也沒有重新考證，僅依照接收前原樣予以噴漆，顯示臺北市政府並未重視中時還原歷史（服役時期完整塗裝）的細節。

此外，當年服役時，國軍裝備上的國徽是白日的12道光芒頂到圓圈邊緣的舊版本，與國民黨徽雷同。1990年代軍方重新規定，12道光芒不觸及邊緣。至於原本的設計，仍由國民黨使用。這次6134號軍刀機重新噴漆，卻將國徽改成了新版圖案。據了解，這並非市府要求，而是包商擔心被指「黨國不分」，自行決定改用新版國徽。

《聯合報》指出，柯文哲對於至今仍有相當泛藍色彩的國軍與軍人族群，其態度顯現出高度的「多樣性」。除了首創在北市以更名現有公園的方式設立八二三紀念公園之外，各縣市逢年過節依慣例都會前往部隊勞軍、訪視老榮民的例行業務，一般多由副首長或局處首長代打，柯文哲卻往往親自前往，甚至廣邀市政記者同行。去年9月，柯文哲率領市府官員與媒體記者，組成大型勞軍團，前往澎湖慰勞三軍單位。因合照時官兵集體擺出柯文哲著名的搔頭姿勢，加上行程中軍方致詞時提及他人氣「如日中天」，都引發外界議論：有人批評軍方拍馬，也有人認為柯文哲「其志不小」。

柯文哲究竟是真心對國防事務具有高度興趣，還是以這種操作企圖塑造「中間」形象以拉攏軍系選票，恐怕只有時間才能證明。

然而，全省多座軍史公園，因地方政府缺乏經費維護，任其在日曬雨淋中鏽蝕，面對缺乏公德心的國人，恐怕有朝一日會發生民眾爬上戰車，因戰車結構嚴重鏽蝕，坍塌讓攀爬者受傷的意外事故。例如桃園竹圍漁港的M48A3「巴頓式」戰車就已經鏽蝕到可能肇生危險。而公開陳展的裝備，也屢屢遭到缺德民眾破壞，最明顯的是戰機機首的空速管遭到折斷或折灣。對於這種情況，地方政府缺乏預算與心思維護，國內大企業也無人願意認養，似乎也是我國軍人地位長期沒有提升的另一種縮影。

本報先前報導在3月有三位陸戰隊退役多年的隊員，為為延續104年12月24日的「光復虎斑」行動，及紀念823砲戰60周年，自費油漆校正湖口牛車驛站的兩輛官兵暱稱「水鴨子」的LVTP-5A1兩棲登陸戰車(國軍型號寫作LVT-P5 A1);以及中華民國航空史研究會曾鑽研考證並協助恢復彰化八卦山軍機公園的C-119「空中車廂」式運輸機回服役時期塗裝，顯示民間有一定的聲音對於除役裝備應「忠於歷史」的期盼。

北市八二三紀念公園的裝備是否會由臺北市政府定期編列預算維護，避免若干年後成為0218號F-100「超級軍刀式」戰鬥機遭臺大拆除事件的翻版。並確保定期重新油漆不會讓原本的塗裝失真，其實正好可以作為對柯P是否真心關心國防事務、尊敬軍人的另一種檢驗指標。

(中時電子報)