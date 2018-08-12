台北》柯P公布小鮮肉發言人 姚文智暗酸：別有功自己攬

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台北市長柯文哲今公布競選團隊發言人，外型年輕亮眼。對此，民進黨台北市長參選人姚文智一開始先說「很棒」，表示年輕人加入政治、公民參與行列很好，他的陣營未來也還有很多年輕人加入，不過重點是要讓年輕人盡情發揮，長官要扛起所有責任。姚直言，「不要有錯部署扛，有功自己攬」。

姚文智今天走訪大安區的成功市場，外界解讀深入深藍票倉。姚說，所有市場都會跑一遍，昨天也去過士東市場，強調市場不分藍綠。

由於台北市議員阮昭雄擔任姚的競選執行總幹事，日前傳出閃辭跳船，今天在大安區掃街，也未見阮現身。姚則說，阮是去南投參加防災受訓，但其他大安文山區議員都有現身。

這幾天有網友改編茄子蛋的《浪子回頭》，並用台語諧音取為「憨智回頭」，引發網路熱議。姚文智則說，年輕一代有創意，對國家是好事，雖然有趣，「但對我的政策、願景，還有對我個人不是這麼了解」。

被問及是否會因為「憨智回頭」不高興，姚文智則說，大家互相挖苦無傷大雅。

由於柯文哲今公布兩位競選發言人，外型相當亮眼。對此，姚受訪時說，年輕人加入政治很好，但重點是讓年輕人發揮，長官要扛責任。

媒體追問，是否有讓自己陣營的發言人洪立齊發揮？姚說，「大家不覺得嗎？這事情已經提過就不再談了。」

(中時 )

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