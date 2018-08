雯希衷心的説話 對於我前天在醫院講的一番說話,我深表歉意,我本意去探望前公司的同事,純粹是關心一個已工作兩年的伙伴,當天探望完畢,離開之際,遇見一班記者朋友,他們都非常關心 Dickson情況, 立即問我很多問題,而我反應不來,只想到要禮貌回答,就衝口而出。。。說了一些不應該由我說的話,請原諒我的魯莽、不智。我衷心向余媽媽、他的家人、Dickson 經理人、前公司致歉及其原諒。

