貪官家中搜出12億現金 重達3噸

2018年08月12日 13:48 旺報 林永富

今年4月落馬的中國華融公司前董事長、黨委書記賴小民一案，爆出驚人細節。當局在其幾處房產起獲重逾3噸、折合2.7億元（人民幣，下同，約合新台幣12.12億元）的現金，刷新中共貪腐史紀錄，並被形容為1949年以來「第一大金融腐敗案」。

更驚人的是，上述金額僅是賴小民案的冰山一角。據報導，賴小民的巨額腐敗資金來源有三，包括收受民企請托，項目的利益輸送；來自華融自身工程項目、至少不下10億元的腐敗資金，以及來自華融內部買官賣官的不明金額。買官據傳明碼標價，「進華融30萬，一官半職50萬，分子公司領導100萬」。

據指出，如以剛出庫的新鈔、一張百元人民幣重約1.15克計算，2.7億元現金重量將達3100公斤；若堆放在一起，體積將超過3立方公尺。上述金額刷新了大陸前國家能源局煤炭司副司長魏鵬遠，2014年家中被查出2.3億元現金、光是4台點鈔機因「過勞」燒毀的紀錄。

據該公司通報資料稱，賴小民治理公司時，假借「一帶一路」之名，要求華融各分、子公司為民企違規提供資金，大搞利益輸送。

據報導，賴小民案是中共中央紀委和國家監察委合署辦公後宣布的第一起金融大案。財新網形容這是「新中國成立以來第一大金融腐敗案」。

1999年成立的華融是大陸4大國有金融資產管理公司之一，是為處置中國工商銀行不良資產而成立的資產管理公司；2015年在港上市；2017年業績顯示公司總資產達1.87兆元，位列4大國有資產管理公司之首。

(旺報 )