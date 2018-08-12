日媒：安倍考慮9月在海參崴與習近平會面

2018年08月12日 13:48 中時 楊家鑫

在美國川普政府攪亂世界局勢之際，日本欲修復日中兩國關係的企圖明顯，而12日正好迎來《中日和平友好條約》40周年。日本共同社日前引述消息人士披露，日本首相安倍晉三已開始考慮若大陸國家主席習近平出席9月在俄羅斯海參崴召開的國際會議，便將在當地舉行日中首腦會談。同時有分析指出，由於顧及到大陸，安倍今後將不會參拜靖國神社；日本NHK則報導稱，安倍於12日與中方交換賀電，並稱希望年內能實現訪問大陸。

日本共同社11日引述消息人士披露，有關習近平可能出席9月在俄羅斯符拉迪沃斯托克（又名海參崴）舉行的國際會議「東方經濟論壇」，日本政府內部認為「有充分可能」的觀點較強。政府設想習近平出席會議，力爭在近期與中方就舉行首腦會談展開協調。已基本確定參加該論壇的安倍如能實現與習近平之間的會談，將成為兩人自去年11月在越南以來的再次會晤。

報導稱，安倍訪陸的準備工作也將正式啟動。安倍考慮以自民黨總裁選舉後的10月為目標，力爭到訪北京與習近平舉行會談，並為實現視作目標的習近平訪日鋪平道路。日方將全力爭取中方的同意。

報導稱，圍繞釣魚島問題，日中正努力通過防務部門間的「海空聯絡機制」緩和緊張局勢。對於中國公務船駛入周邊領海，日方將堅持絕不容許的姿態。有分析指出，由於顧及到中國，安倍今後將不會參拜靖國神社。

日本NHK電視台12日則報導稱，安倍當日與中方交換賀電，安倍在賀電裡先表達了對《中日和平友好條約》締結40周年的祝賀。安倍還表示，「中日兩國有維護地區和世界和平及繁榮的重大責任。將繼續攜手共進，加深合作，不辜負國際社會對我們的期待」。

同時，安倍表示，「望今年年內能訪問中國，期待通過雙方間的有意義的交流，能使中日關係上升一個新的臺階」。

(中時 )