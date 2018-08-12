鳩山由紀夫北京批評安倍：右手握手左手握拳不會產生真友情

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紀念《中日和平友好條約》締結40周年國際學術研討會11日在北京召開，大陸前國務委員戴秉國致詞時指出，中日雙方應按照「條約必須信守」的國際法要求，重溫並恪守條約精神，使兩國關係能在21、22、23世紀都健康穩定地發展下去；日本朝日電視台12日則報導稱，日本前首相鳩山由紀夫當天在會議上批評安倍，「右手握手，左手拳頭緊攥，這樣是不會產生真友情的」。還表示日本應當大力支持中國提出的「一帶一路」偉大構想。

由大陸社科院主辦的「弘揚條約精神，深化友好合作——紀念《中日和平友好條約》締結40周年」國際學術研討會11日在北京召開。由大陸前國務委員戴秉國致開幕辭，大陸社科院院長謝伏瞻、日本前首相鳩山由紀夫分別做主旨報告。

戴秉國致詞時指出，對《中日和平友好條約》簽訂40周年最好的紀念就是中日雙方合力開創下ー個40年中日關係的新時代。為此，最重要的是：第一，雙方應該按照「條約必須信守」的國際法要求，重溫並恪守條約精神，切實把和平友好、合作的要義發揚光大，確保兩國關系的政治基礎更加堅固，使兩國關系能夠在21、22、23世紀都健康穩定地發展下去。

他表示，第二，把握世界形勢發展變化的歷史趨勢，堅持中日關系的正確方向，從而造福兩國人民和世界。第三，共抓、共用發展機遇。雙方務必把握好機遇，走好合作共贏之路。

鳩山由紀夫則表示，應以日中韓三國為中心構築東亞共同體，以友愛精神為根本，實現從經濟、貿易、金融到教育、文化、體育、醫療、福祉、環境、能源乃至安全保障的共同體，唯有此才能實現地區的和平友好發展。

日本朝日電視台12日則報導稱，鳩山由紀夫還在會議上批評安倍的對華政策，稱「右手握手左手拳頭緊攥，這樣是不會產生真友情的」，「安倍經常抱怨東亞的安全保障狀況愈發嚴峻，卻試圖強化日美聯盟、增強自衛隊配備」。

(中時 )

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