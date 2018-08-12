台中市捍衛東亞青運主辦權 同步籌辦國際運動會

2018年08月12日 13:03 中時 陳世宗

台中2018傳統武術博覽會12日盛大開幕，推出一系列功夫表演、武術觀摩和兵器展，吸引許多民眾到場欣賞。市長林佳龍出席開幕儀式，肯定武術不僅強身，更帶來和平。針對明年東亞青年運動會主辦權遭取消，林佳龍說，正盡全力申覆中，並同步規畫明年8月邀請國際青年朋友到台灣舉辦國際運動會。

第三屆的「台中傳統武術博覽會」，12日在南屯區大新國小舉辦，市長林佳龍在運動局長王慶堂陪同下出席，頒發武術薪傳獎及優秀教練獎給傳授武藝多年的老師傅與武術教練。主辦單位邀請來自不同武術館的全國賽金牌選手及知名道館輪流演出，現場震撼力十足，博得觀眾滿堂彩。

林佳龍指出，許多學校推廣傳統武術不遺餘力，2019東亞青運也有納入武術競技，明年台中一定會有運動會，最好是恢復東亞青運，若沒有仍將透過全國的力量，邀請國際青年朋友來台灣進行一場國際運動會，市府一定會提供舞台，讓大家展現最好的運動成績。

台中市國術會理事長兼武術博覽會大會主席楊猛指出，國術運動是老祖先留傳千年的文化，國術會成立的宗旨在弘揚武術，傳統武術有南北派和太極拳，極適合各年齡學習，對大家健康有很大助益。透過不同拳種與門派演武，讓即將失傳的傳統武術再度受到重視，給下一代子孫有學習傳承機會。

(中時 )