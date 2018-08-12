家寶基金會揭牌 社區淨街宣示公益決心

2018年08月12日 13:04 中時 陳世宗

企業志工日活動，一群熱心企業志工不畏熱情驕陽，於社區巷弄間進行「淨街」來維護環境，展現「利他」精神！（陳世宗翻攝）

家寶基金會將8月份訂為志工月，邀請大台中地區的企業，透過社會公益服務體驗，共同參與人與人之間的關懷與感動。（陳世宗翻攝）

「財團法人台中市私立家寶社會福利慈善事業基金會」，是由一群醫療專業人士、企業家所成立的慈善機構，取名家寶基金會，希望家中長者猶如我們的寶貝一般，獲得最完整最溫柔的對待與照顧；為推廣企業志工精神，傳遞企業的友善、活力與熱情，將8月份訂為志工月，邀請大台中地區的企業，透過社會公益服務體驗，落實企業社會責任，共同參與人與人之間的關懷與感動。

「家寶基金會揭牌典禮暨企業志工日」活動，12日由台中市政府社會局副局長陳坤皇、家寶社會福利慈善事業基金會董事長童瑞龍等，共同進行揭牌儀式，未來將以提升弱勢家庭生活水平，增加其競爭力；並募集愛心基金，造福海線經濟貧困家庭，有效預防經濟弱勢族群之問題發生，結合政府社會福利政策之推行，共同開創社會福利事業，共同宣示其決心。

志工日活動由董事長童瑞龍率全體同仁宣告志工月活動起跑，志工服務由童瑞龍率先響應，帶領各階主管及同仁，到草湳社區進行志工關懷及服務，齊心響應這從心出發的感動。

童瑞龍考量長輩飲食均衡與特性，經過營養師的建議後，挽起袖子親自下廚為長輩準備一道「韭菜炒蛋」，在場一位高齡90歲的阿嬤直呼好吃！有記憶中「媽媽的味道」，說完緊拉志工同仁神采奕奕地訴說年輕時代的美好回憶。

活動更有一群熱心的企業志工，不畏熱情的驕陽，到社區巷弄間進行「淨街」來維護環境，展現「利他」精神，透過此舉能帶動社區居民的參與，表現對環境、對人的友善。志工朋友們也利用平時休假時間，贈送白米、醬油給獨居長者及弱勢家庭，讓領取物資的個案感受到尊重，將愛送到宅。

童瑞龍表示，除從事志願服務外，家寶基金會也同時照顧超過1000位社區中的失能長者與身障者，實踐『「家」裡每一個成員，都是我們的「寶」』的精神，讓社區中的長者與身心障礙朋友們過得有尊嚴，讓生活更有能量。

(中時 )