重申兩岸一家親基調不變 柯P：不主張兩岸關係僵化

台北市長柯文哲（見圖）12日參加「2018貓空七夕情人封茶趣」活動，柯文哲受訪時表示，「兩岸一家親」還是現階段的基調，因為這不涉及政治，在文化、經濟交流及城市交流層面。(陳怡誠攝)

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台北市長柯文哲（見圖）12日參加「2018貓空七夕情人封茶趣」活動，封茶活動中柯文哲在紙上寫下「我愛佩琪」4個字，置入茶罐中封存，象徵封存理想與夢想。(陳怡誠攝)

台北市長柯文哲日前拜會前總統李登輝，傳出李建議柯以「特殊國與國關係」取代「兩岸一家親」，惹來大陸方面不滿。柯文哲今受訪表示，現階段「兩岸一家親」的基調不變，因為這不涉及政治、文化、經濟交流，還是會主動釋出善意。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉認為，柯文哲對兩岸論述搖擺不定，暴露出柯對兩岸政策論述底氣的不足，對此柯文哲今天上午出席貓空七夕封茶活動前受訪表示，他的兩岸論相當穩定，他透過經過常常拜訪不同的人想通一個道理，以前當加護病房醫生有個特色，從來不能選病人，一個病人進來不能先問民進黨還國民黨，因此他跟藍綠對話沒有障礙。

柯文哲說，務實對話是他的特色，願意傾聽不同意見，兩岸一家親還是現在的基調，這不涉及政治、文化經濟、城市交流等層面，但經濟、國防該準備的還是要準備，不能把國家前途寄託在人家善意上。

柯文哲強調，未來還是會持續表達善意，他不主張兩岸關係因為互相講狠話導致越來越僵，這是他目前看到的問題，這樣持續下去也不好。

(中時 )

台北市長柯文哲（見圖）12日參加「2018貓空七夕情人封茶趣」活動，封茶活動中柯文哲在紙上寫下「我愛佩琪」4個字，置入茶罐中封存，象徵封存理想與夢想。(陳怡誠攝)
台北市長柯文哲（左）12日參加「2018貓空七夕情人封茶趣」活動，柯文哲在紙上寫下「我愛佩琪」4個字，並與體觀音一起置入茶罐中封存，象徵封存理想與夢想。(陳怡誠攝)
台北市長柯文哲（左）12日參加「2018貓空七夕情人封茶趣」活動，柯文哲在紙上寫下「我愛佩琪」4個字，並與體觀音一起置入茶罐中封存，象徵封存理想與夢想。(陳怡誠攝)
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