八旬婦離奇失蹤 全身爛泥鈴聲撿回一命

疑抄近路失蹤的老婦，全身沾滿爛泥，幸好生命徵象穩定，被消防隊救護人員送往醫院救治。（民眾提供）

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熱心義消「聽聲辨位」，循著電話聲響，在隱密草叢發現全身沾滿爛泥的失蹤老婦。（民眾提供）
老婦被送往附近醫院救治，幸好無生命危險。（民眾提供）

家住台中山區的林姓老婦日前到山下訪友，疑抄近路返家，迷失方向，家屬聯絡不上婦人，趕緊向派出所報案。警方與當地議員、里長發動義消搜尋，甚至協調搜救犬協助，直到天黑都無所獲，最後有義消提議撥打老婦手機「聽聲辨位」，不到10分鐘就在隱密草叢內發現1把雨傘，老婦趴臥傘下，全身沾滿爛泥，幸好生命徵象正常，經送醫院救治，撿回一命。

警方表示，婦人兒子10日下午1點半左右到派出所報案指稱，患有輕微失智的79歲母親一早出門，到山下訪友，直到中午都沒回家，撥打母親電話「有人接聽，但無人回應」，擔心母親發生意外，請求警方協尋。

警方接獲報案後，當地里長、議員服務處也透過臉書社團發布協尋消息，並組織義消及熱心民眾，沿著老婦可能行經路線，發動地毯式搜索，甚至協調台中市特搜大隊搜救犬協助。參與協尋的義消表示，搜救犬循著老婦的氣味嗅出方圓500公尺的「熱區路徑」，但是眾人搜尋直到天黑都無所獲。

後來有義消靈機一動，想起「婦人手機既然有人接聽，代表應該還有意識」，提議撥打手機「聽聲辨位」，經持續撥打10分鐘後，有義消聽見電話聲從隱密草叢傳來，上前查看發現一把雨傘，在靠近一看，果然發現老婦趴臥地放，全身沾滿爛泥，身體虛弱、無法言語。

在附近待命的消防隊員趕緊到場救護，初步檢視老婦身上無明顯外傷，心跳呼吸及瞳孔反應都正常，生命徵象穩定，但手腳僵硬、血糖偏高，立即由救護車就近送到附近醫院，所幸經醫師救治後，無生命危險。

(中時 )

鬼門開不平靜！ 溪畔拜拜遇暴漲… 身體不適蹲路邊？他掉出這包去了…

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