藥罐開封後沒做這個動作 藥品就GG了！

藥罐內的乾燥劑及棉花接觸空氣會受潮，若繼續放在罐內，就會加速藥品受潮，效果適得其反。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

不要再傻傻分不清，將乾燥劑及棉花當長效乾燥劑使用了！家裡罐裝的家庭備用藥或保健品一旦開封後，罐內的乾燥劑及棉花會因接觸空氣而受潮，若繼續放在罐內，就會加速藥品受潮，得到反效果的下場。

中華民國藥師公會全聯會政策執行長沈采穎指出，藥品保存不外乎3個原則：防潮、防光及防熱。民眾常有錯誤的迷思，以為瓶罐開封後棉花、乾燥劑繼續擺著，仍有乾燥的作用，有些人怕藥品開封後失去藥效，還會鄭重其事送進冰箱冷藏。

沈采穎說，棉花、乾燥劑一旦接觸空氣，很快就會吸取過量水分，反而讓它受潮，立即將之處理掉才是正解。若為保存藥品，一般置放在室溫就行了，除非醫師、藥師或藥品包裝有冷藏說明，才需放入冰箱。沈采穎說，藥品或保健品開封後，可置放在藥箱內，若家中有防潮箱更佳。一般來說，溫度設定在25度、濕度60度即可。

有些民眾為方便取用，習慣將藥品、保健品放在分裝盒。沈采穎說，分裝盒空隙大，有不夠緊密而易受潮的問題，應儘量以7天份量分裝，因為時日過久未服用，不同藥品錠劑會交互作用，產生不良影響。若有一次食用半顆的藥品，最好1-2天內用完。

有些民眾藥品甚至放上一兩年，還去諮詢藥師能不能用，沈采穎強調，凡藥品或保健品皆有效期，如果放置超過一個月，就必須加以檢視並做適當處理。沈采提醒民眾，應該定期為自家的保健箱大掃除。

除了防潮之外，藥品避免光線照射或過熱，也是民眾必須留意的重點。沈采穎指出，家裡的廚房和浴室又熱又濕，應該避免將藥品或保健品放在這兩個地方。

(中時電子報)

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