朱正生樂遊東歐 跟隨「雙J」足跡賞美景

2018年08月12日 13:49 中時 洪秀瑛

1天內遇到這對新人3次，朱正生有股衝動想幫新娘補妝。（朱正生提供）

流連陶醉在多瑙河景緻中。（朱正生提供）

在中世紀的文藝復興及羅馬式建築的古堡 。（朱正生提供）

在中世紀的文藝復興及羅馬式建築的古堡。（朱正生提供）

欣賞世界名畫，沉浸藝術嚮宴氛圍。（朱正生提供）

體驗蔡依林及周杰倫拍MV及婚紗照的景色𥚃 。（朱正生提供）

和年輕團員打成一片。（朱正生提供）

朋友帶朱正生一遊私密景點。（朱正生提供）

朋友帶朱正生一遊私密景點。（朱正生提供）

造訪莫札特年幼時的故居。（朱正生提供）

領隊幫他爭取與當地美女合照。（朱正生提供）

時尚造型彩妝大師朱正生每年暑假都會安排和家人出國旅遊，一來充電，二來享受放假優閒時光。今年朱正生選擇到小東歐奧地利、捷克、匈牙利，除了參觀布拉格城堡、欣賞布達佩斯多瑙河畔日夜不同景致、住中世紀古老城堡，更體驗歐洲人的生活步調。今年因家人時間無法配合，朱正生首次一個人參加旅行團，因此經歷了與陌生男士同房的冒險經驗。

朱正生原本想自付差額住單人房。但補差價得多支付2萬多元，實在猶豫，最後決定賭賭運氣，希望遇到好相處、睡眠習慣好的室友。家人與朋友都無法相信，朱正生在國外每晚都一個人睡雙人房，原來分配和他睡同房的先生，他們是一家5口同遊，爸爸想跟自己家人睡一間房，所以朱正生沒多付差價就如願一個人睡。

朱正生分享說，這趟單身旅遊收穫滿滿，因為遇到一位非常專業又有熱忱的領隊李政憲，帶了1000多首與行程有關的音樂，每到一個景點就可以聽到相關的音樂，感覺非常不一樣。比如前往多瑙河，領隊就放熊天平的〈藍色多瑙河〉及小約翰史特勞斯的〈藍色多瑙河〉的歌，讓大家的身心靈都陶醉在多瑙河畔，非常浪漫。

朱正生提到，布達佩斯這地名很早就聽過，但直到自己到了當地，才知道「布達」的復古建在高地，「佩斯」的現代立於平地。多瑙河分隔這2個地方，鏈橋等橋樑連接了布達佩斯，更連接起許多人對它的美好回憶。

在布達佩斯參觀兩地景色，1天之內看見好多對新人在當地取景拍婚紗照。朱正生觀察後發現，新人身邊都少了一位非常重要的人，那就是新娘秘書（造型彩妝師）。「我1天之內就遇到同一對新人3次，看到新娘在陽光下轉景拍照，臉上早已經泛油光，且已脫妝，真的有股衝動想去幫她補妝 」。朱正生說，身上若真有化妝品，一定義不容辭幫新娘補妝，畢竟結婚是人生大事。

布拉格則是融合古羅馬、歌德、文藝復興藝術的地方，有波希米亞、摩拉維亞、西里西亞混搭，古典且浪漫的城市。朱正生原以為自己參加旅行團會很孤單，結果每次到了用餐時間，其他團員都會熱情招呼他一起坐。領隊為了不讓朱正生有孤單寂寞的感受，總會主動幫他在景點前拍照，台灣領隊做足功課，帶著團員到蔡依林拍MV的建築前、周杰倫拍婚紗的景點前，讓大家複製名人的拍照心情，並留下美麗畫面。

他忘記從哪個景點開始，每當領隊要幫忙拍照時，只要看到旁邊有漂亮的洋美眉，領隊就會主動搭訕，說「他說妳很美，可以跟妳拍張合照嗎」？於是這趟旅遊，朱正生莫名其妙多出好幾張和美女的合照，他笑稱也算是一種另類的豔遇吧。朱正生從東歐回來，又將飛往福州，參加「2018海青節─築夢市集」活動，為台灣的學生打開另一個就業市場，擔任學生們與就業市場的鏈橋。

(中時 )