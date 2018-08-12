普妹閨蜜捲入諜報案 蜜拉庫妮絲、凱特麥金儂超鏘大逃亡

蜜拉庫妮絲（左）與凱特麥金儂，不小心捲入致命的追殺行動。（龍祥提供）

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導演蘇珊娜福格爾。（龍祥提供）

蜜拉庫妮絲與凱特麥金儂在電影《老娘也要當間諜》，飾演意外捲入諜報冒險的兩個普妹，看似天兵實則機智勇敢，在這場跨國情報戰中突破重圍，讓片中的男特務們全都相形失色，徹底翻轉原本雄性賀爾蒙爆炸的諜報戰場。

片中，人稱「情報局碧昂絲」的火辣女主管，找來神劇影集《X檔案》女主角吉蓮安德森擔綱演出。早已將探員角色演得爐火純青的她，本次果然架式十足。凱特無論戲裡戲外都對吉蓮充滿崇拜之情，兩人之前從未正式見面，這次的對手戲讓凱特過足了迷妹癮。

本片不只重要角色全由女性挑梁演出，就連幕後人物也是女性。導演蘇珊娜福格爾出身獨立製片界，十年的磨練讓她首度執導商業動作大片就一鳴驚人。她認為冒險、動作與公路電影彷彿「男人們的遊樂場」，認為《老娘也要當間諜》呈現的故事，正是讓女性角色走進原本專屬男性的「遊樂場」中，「我想拍出一部女生的冒險動作片，不用賣弄性感，也不要勾心鬥角或繞著男朋友打轉！」

故事描述神經質的奧黛麗（蜜拉庫妮斯飾）和她壞脾氣閨密摩根（凱特麥金儂 飾）某天發現自己不小心捲入致命的追殺行動裡，原來奧黛莉的前男友竟然是國際頭號大間諜，正遭受各路殺手追殺。而前男友和一名殺手竟於奧黛莉的公寓廝殺，嚇瘋的兩女決定帶著藏有最高機密的隨身碟，展開超鏘的大逃亡。電影17日在台上映。

(中時 )

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