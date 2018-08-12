台北希望廣場很屏東 農產蔬果街超吸睛

2018年08月12日 15:15 中時 謝佳潾

屏縣府與縣農會11、12日在台北希望廣場舉辦「屏東縣木瓜紅龍果暨農產品展售活動」，吸引不少人潮消費。（屏縣府提供）

屏縣府與縣農會11、12日在台北希望廣場舉辦「屏東縣木瓜紅龍果暨農產品展售活動」，吸引不少人潮消費。（屏縣府提供）

屏縣府與縣農會11、12日在台北希望廣場舉辦「屏東縣木瓜紅龍果暨農產品展售活動」，邀集縣內40攤以上農漁畜產品生產者北上銷售，當中木瓜、紅龍果、檸檬、香蕉等當令農產品都是新鮮直送，屏東農產蔬果街頓時成為吸睛蔬果街，吸引不少人潮消費。

屏縣府表示，屏東擁有最棒的氣候環境及農民精心栽種，孕育出豐富優良的農產品，是全國蔬果重要的產區，當令蔬果陸續上市如木瓜、紅龍果、香蕉、檸檬等，都是上品之選。

屏縣府舉例，屏東出品的木瓜，果肉細緻香甜、品質優良，而紅龍果則是甜蜜滋味令人忘懷，至於正值產季的檸檬，其香氣與酸味不僅適合入菜料理增添風味，也能搭配飲品一掃夏季的炎熱，且豐富的維他命C與去油解膩的特點，一直都是女孩們的最愛。

屏縣府指出，11日一早，屏東農民的檸檬已被一掃而空，足見民眾對屏東檸檬的喜愛，而除蔬果外，屏東漁畜產品也是農民細心照料生產的優質產品，其培養與生產過程都經過嚴格控管，為的就是生產出讓消費者買得安心吃得放心的產品。

屏縣府說，11、12日北部天氣晴朗，台北希望廣場的人潮相當踴躍，其中不乏銀髮族拖著菜籃車與家人一同試吃與選購屏東優質農產品，有民眾表示是從網路訊息得知屏東週主打木瓜、紅龍果、檸檬及香蕉，特地前來參觀買帶回家。

(中時 )