國中少女遭性侵後自殺 男同學犯案後竟得意向學長炫耀

2018年08月12日 15:03 中時電子報 湯萱樂

南韓上月有一名13歲女國中生在家中上吊身亡，南韓警方原先根據家人證詞，朝校園霸凌方向偵辦，沒想到調查後卻發現，少女其實是遭到2名自己的小學同學性侵，才會走上自殺這條路。SBS電視台也在10日披露，其中一名男學生犯案後，笑著向學長炫耀說，「我性侵她了。」

SBS電視台節目《令人好奇的故事Y》10日引述少女姑母的說法，少女雖從小就失去父母，她和姊姊都是在姑母和奶奶的撫養長大，個性十分開朗，卻在2月遭到自己認識長達8年的小學同學侵犯，身心承受巨大痛苦在5個月後選擇自殺。

一名犯案學生的學長受訪時提到，該名男學生曾經笑著對他說，「哥，我性侵她了。」也曾在與少女的姐姐通電話時坦承犯案。據《東森》報導，他當時在電話中說，是另一名犯案學生在2月25日左右提議，要在廁所性侵少女。但他隨後又在社群媒體上說自己並沒有強迫受害少女，是在雙方都同意的情況下才發生關係。

其中一名犯案男的父親接受訪問時表示，「孩子不知道性侵的標準是什麼。有使用暴力或是威脅才叫性侵不是嗎？雖然那樣的行為是我兒子做的，但那不是性侵。」

據仁川當地警察說法，7月20日晚間7時24分左右，少女姑姑在延壽區一棟住宅內發現少女的遺體；姑姑當時向警方表示，「我回到家就發現姪女上吊自殺了。」由於少女身上沒有外傷，警方判斷少女的確是自殺，但並沒有發現遺書。少女的家屬曾指出，「她在學校被霸凌，才會做出極端的選擇」，然而，警方在少女的日記中並沒有找到她遭到霸凌或意圖自殺的訊息，調查後也沒有發現她遭到霸凌的證據。不久家屬向警方表示，少女曾經在社群媒體上發文，暗示自己曾遭到男同學性侵，案情才逐漸明朗。

警方月初鎖定2名少女的國小男同學，6日問訊過程中，其中一名男學生坦承，他曾在今年2月性侵少女；警方也預計在近日傳另一名男學生到案說明。知情人士指

出，少女自殺的原因正縝密調查中，但目前不能仔細對外說明。而性侵少女的2名男學生因未滿14歲，即使犯罪事實成立確認，也不會被立案，不須負刑事責任，只會被移送少年部。根據南韓現行法規，未滿14歲的「觸法少年」不會成為刑法懲罰的對象，只會受到保護管束或勞動服務等保護處分。

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