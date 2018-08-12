九旬老翁一夜沒回家 兒媳赫見溺斃菜園旁溝渠

老翁疑失足落水，被家屬發現時，肢體已經僵硬，明顯死亡。（王文吉翻攝）

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老翁平時在路面下方的菜園種菜，疑因地點隱密，沒有路人發現他失足落水。（王文吉翻攝）
消防隊員接獲老翁兒媳報案，驅車到場救護時，老翁已無生命跡象，肢體僵硬，明顯死亡。（王文吉翻攝）

台中市豐原區91歲黃姓老翁11日下午獨自外出，到住家附近的菜園灌溉，疑取水不慎失足，栽進溝渠溺斃。老翁一夜沒回家，家屬12日一早互相聯絡，都遍尋不著，最後跑到菜園找人，才發現老翁趴在水裡，已死亡多時。

豐原警方12日上午接獲消防局轉報，豐原區合作街76巷灌溉溝渠，有民眾落水死亡。警方調查，死者為91歲黃姓老翁，身上無明顯外傷，該處水深及膝，約30公分左右，死者育有3子，平時輪住3家，意外發生前住在次子家。

次媳向警方表示，她11日下午有看到公公出門，晚上就沒再回來，她以為公公去大伯或小叔家居住，沒想到隔天一早還是沒看到人，她打給兩位妯娌，也都說沒看到人。

死者三媳說，她早上接到二嫂打電話找人，她連忙跑到菜園找人，就看到公公趴在水裡，她一直呼叫都沒回應，趕緊打119、110求助。死者三媳表示，公公年事雖高，但身體還算硬朗，生活可以自理，僅心臟功能衰退，平時都會徒步到住家附近菜園種菜兼運動。

警方初步研判，老翁應是取水灌溉時，不慎失足，面部朝下溺斃，因該處菜園位於狹窄巷弄的路面下方，且路旁受有鐵製護欄，路人不易察覺，老翁栽進溝渠，可能來不及呼救或沒人發現，直到隔天早上才被家屬發現，確切死因已報請檢察官相驗釐清。

(中時 )

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