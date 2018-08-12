江俊翰抱江祖平滾草地 慘遭蟲咬急就醫

2018年08月12日 14:59 中時 林淑娟

江俊翰、江祖平劇中重逢一起去焢窯，試圖找回記憶。（民視）

江俊翰、江祖平、成潤等人大熱天拍戲苦中作樂。（民視）

江俊翰、江祖平劇中重逢一起去焢窯。（民視）

江俊翰腰間被蟲咬起了疹子。（民視）

江俊翰在民視8點檔《大時代》為戲吃足苦頭，整個人曬黑2個色階，劇中他飾演失憶10年的「李承淵」，為了讓他回想起自己的身份，大家開始計畫帶他跟楊幸美（江祖平飾）第二次碰面的焢窯地方，試圖讓他回憶起真實身分！江俊翰說，他為拍這一場的回憶戲慘遭蟲咬，全身極癢無比，直奔醫院打針治療！

江俊翰、江祖平、張柏舟、成潤、郭亞棠為了舊地重遊的回憶戲，日前頂著38度高溫到三峽郊外「焢窯」，暑氣逼人，大家只能苦中作樂：「就當成來做三溫暖！，還開心合影留念；江俊翰也重現第二集把江祖平當成小偷從背後環抱她、但不小心碰到她的胸的戲，不過這次特寫沒有Gino當「胸替」，完全是他要抱住她，他害羞說：「這麼熱的天氣，一抱才發現兩人汗流浹背」。

不僅如此，江俊翰抱著江祖平後倒在草地上，卻疑遭蟲咬，腰部冒出一大片紅疹子，但為了讓戲順利拍攝，他忍住不適感，直到收工才找醫院治療，醫生一看到他的腰，建議他除了口服、外擦藥之外，應該再打一針，不然會奇癢難耐。江俊翰表示，皮膚紅腫癢算小case，打完針並吃完藥後，也許是起了副作用，讓他「感覺超奇妙」，在棚內直喊「超想睡覺的」，整個人都飄飄然。後來聽聞江祖平手上也有疹子，他還熱心的分享止癢膏跟冰敷患部的方法。

《大時代》開拍之前，他被製作人王珮華下令減重成功瘦身8公斤，隨著劇情將進入二部曲，推進到20年後，他接到製作人通知需要增胖，讓他開心到說好像接到聖旨，立刻連吃炸雞也不忌口，不到幾天立刻肥一圈，臉也圓回來了，他鬆了一口氣說，減重真的好辛苦。接到「你可以吃了」的指令，猶如接到聖旨般開心，「我眉角、嘴角都上揚了」。

江俊翰在《大時代》演出失憶10年的李承淵，他說周遭追劇的朋友都會頻頻討問進度，就連媽媽也成了瘋狂粉絲，經常追問：「你什麼時候會想起來？」媽媽的朋友還會問其他演員的進度，讓他開心直說這樣就對了。

(中時 )