影》日本皇室喜訊！高圓宮家三女絢子訂婚

日皇明仁堂弟、已故高圓宮憲仁親王與高圓宮妃久子的三女，絢子今日在宮邸舉行「納采儀式」，也就是男方派媒人至女方家提親的訂婚儀式。儀式完成後，代表27歲的高圓宮三女絢子，以及現年32歲、任職於日本郵船海運公司的守谷慧，兩人婚約正式成立。他們將會在10月29日於日本明治神宮舉辦婚禮。屆時絢子將正式脫離皇籍。
根據日本NHK報導，1990年出生、年僅27歲的絢子，是日皇明仁堂弟、已故高圓宮憲仁親王與高圓宮妃久子的三女，她在今日與32歲、任職於日本郵船株式會社的守谷慧完成訂婚儀式。
高円宮家の絢子女王殿下と日本郵船社員の守谷慧氏の御写真（報道各社で公開された宮内庁提供。2018年（平成30年）8月12日公開）— AB型 (@AB36738602) August 12, 2018
お二人のご婚約を祝して、本年10月29日のご結婚が無事に終わるまで、このツイートを固定します。 pic.twitter.com/XhKJP1XmcK
【動画】絢子さまと守谷慧さん「納采の儀」 https://t.co/X5zADoOxS7 #日テレNEWS24 #ntv— NTV NEWS24 (@news24ntv) August 12, 2018
他們兩人相識於去年12月，由絢子母親憲仁親王妃久子主動牽線。當時兩人就以結婚為前提，進一步交往。今年7月，兩人開心對外宣布訂婚喜訊，並於今日完成訂婚儀式。他們預計10月29日於日本明治神宮完成婚禮，而依照日本皇室規定，屆時絢子將正式脫離皇籍。日本的女皇族又將少了1名成員。
(中時電子報)