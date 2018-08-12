影》日本皇室喜訊！高圓宮家三女絢子訂婚

27歲的高圓宮三女絢子，今日與現年32歲、任職於日本郵船海運公司的守谷慧，正式訂婚。(圖/推特)

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中時電子報

日皇明仁堂弟、已故高圓宮憲仁親王與高圓宮妃久子的三女，絢子今日在宮邸舉行「納采儀式」，也就是男方派媒人至女方家提親的訂婚儀式。儀式完成後，代表27歲的高圓宮三女絢子，以及現年32歲、任職於日本郵船海運公司的守谷慧，兩人婚約正式成立。他們將會在10月29日於日本明治神宮舉辦婚禮。屆時絢子將正式脫離皇籍。

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根據日本NHK報導，1990年出生、年僅27歲的絢子，是日皇明仁堂弟、已故高圓宮憲仁親王與高圓宮妃久子的三女，她在今日與32歲、任職於日本郵船株式會社的守谷慧完成訂婚儀式。

他們兩人相識於去年12月，由絢子母親憲仁親王妃久子主動牽線。當時兩人就以結婚為前提，進一步交往。今年7月，兩人開心對外宣布訂婚喜訊，並於今日完成訂婚儀式。他們預計10月29日於日本明治神宮完成婚禮，而依照日本皇室規定，屆時絢子將正式脫離皇籍。日本的女皇族又將少了1名成員。

(中時電子報)

文章來源：絢子さまと守谷さん 結納にあたる「納采の儀」

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