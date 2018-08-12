特權待遇？童仲彥酒駕未上銬　警方：會檢討改進

2018年08月12日 15:20 中時 張穎齊

台北市議員童仲彥酒駕移送時未上手銬，且無保請回。（張穎齊翻攝）

台北市議員童仲彥酒駕自撞路旁3車。（張穎齊翻攝）

台北市議員童仲彥昨（11）日凌晨2時30分，酒駕行經基隆市光華隧道口自撞路旁3輛車，基隆市警方將童帶回派出所後，直到3時40分才進行酒測，測試結果酒測值達0.52MG/L，延遲酒測達70分鐘，且過程中也未依規定上銬，最後更無保請回，引起譁然，警方對此表示「關於童移送時未上銬，會加強檢討並改進。」

酒駕議員童仲彥11日向警方表示，因為在台北喝了2瓶啤酒後，要前往基隆訪友，所以才酒駕。怎料童竟然撞上路旁3輛車，所幸無人傷亡，但童肇事後，卻拖遲了70分鐘才接受酒測，且全程未依規定被上銬，遭外界質疑是受到禮遇的特權。

「會檢討改進！」基隆市警察局四分局長蘇榮明表示，員警將童仲彥從分局移送至基隆地檢署時，過程確實沒有上銬，依照警政署規定，酒駕現行犯應須上銬，但員警考量他配合度高，無逃亡之虞，亦非因他是議員才未上銬，關於這部分，警方將會檢討改進。

蘇榮明說，至於童仲彥70分鐘後才接受酒測，是因為童在過程中，藉故拖延時間，不時打電話給友人，或是要求員警讓他喝礦泉水，直到警方告訴他若不受測，將報請檢察官進行抽血來驗，童才肯配合。

至於童仲彥經基隆地檢署檢察官複訊後無保請回，基隆地檢署發言人周啟勇對此表示，若嫌犯有逃亡串證之虞才會羈押，而涉嫌犯行者則會限制居住及交保，承辦檢察官考量一般酒駕複訊後，無重大犯行，所以才無保請回。

另外，關於遭質疑耍特權，記者今（12）日多次致電給童仲彥服務處，電話卻未接通，未有回應。

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(中時 )