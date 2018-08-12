清潔隊員嘿咻人妻同事275次 判刑8月確定

2018年08月12日 15:33 中時 陳志賢

已婚徐姓男清潔隊員，與人妻羅姓女同事外遇7年，每個月至少發生3次性關係，後來女方提分手，他竟赴對方家理論，讓婚外情曝光挨告，由於羅指證他下體有痣，徐一審被判刑4月，檢方上訴後，高院依275個相姦罪改判徐徒刑8月，得易科罰金24萬元確定。

判決指出，羅女經徐介紹到徐工作的清潔隊任職成為同事，發生婚外情，自2008年1月至2014年9月止，以每月3次頻率，在徐男或徐妻房間、及新北市、宜蘭礁溪、台中谷關等地摩鐵床戰、車震，共發生275次性行為。

2015年9月女方提分手，拒絕繼續發生關係，氣得他LINE狂傳「我因為太愛你了，所以才會瘋狂」、「跟我睡」、「9年時間，我是用一生愛去愛妳」、「醫師說只要陰道不痛，就可以做愛」騷擾。

羅女明確回絕後，但徐男卻跑到她住家外，質問羅女跟其他男清潔隊員出遊，因此被羅夫追問出實情，向徐提告求償。

雖徐男堅稱自己沒有通姦，但羅女當庭指證他的下體有一顆痣，徐還找妻子作證，指稱是3人一起洗溫泉聊天說的，但法官不採信，一審判徐徒刑4月。

檢方認為徐男相姦犯行多達275次，僅判4月太輕，提起上訴。高院認為，徐相姦犯行長達7年餘，傷害羅夫家庭甚深，迄今未和解，改判徐徒刑8月，可易科罰金確定。

另羅夫提起民事求償，一審則判決徐男須賠100萬元；仍可上訴。

(中時 )