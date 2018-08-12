清潔隊員嘿咻人妻同事275次 判刑8月確定

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

已婚徐姓男清潔隊員，與人妻羅姓女同事外遇7年，每個月至少發生3次性關係，後來女方提分手，他竟赴對方家理論，讓婚外情曝光挨告，由於羅指證他下體有痣，徐一審被判刑4月，檢方上訴後，高院依275個相姦罪改判徐徒刑8月，得易科罰金24萬元確定。

判決指出，羅女經徐介紹到徐工作的清潔隊任職成為同事，發生婚外情，自2008年1月至2014年9月止，以每月3次頻率，在徐男或徐妻房間、及新北市、宜蘭礁溪、台中谷關等地摩鐵床戰、車震，共發生275次性行為。

2015年9月女方提分手，拒絕繼續發生關係，氣得他LINE狂傳「我因為太愛你了，所以才會瘋狂」、「跟我睡」、「9年時間，我是用一生愛去愛妳」、「醫師說只要陰道不痛，就可以做愛」騷擾。

羅女明確回絕後，但徐男卻跑到她住家外，質問羅女跟其他男清潔隊員出遊，因此被羅夫追問出實情，向徐提告求償。

雖徐男堅稱自己沒有通姦，但羅女當庭指證他的下體有一顆痣，徐還找妻子作證，指稱是3人一起洗溫泉聊天說的，但法官不採信，一審判徐徒刑4月。

檢方認為徐男相姦犯行多達275次，僅判4月太輕，提起上訴。高院認為，徐相姦犯行長達7年餘，傷害羅夫家庭甚深，迄今未和解，改判徐徒刑8月，可易科罰金確定。

另羅夫提起民事求償，一審則判決徐男須賠100萬元；仍可上訴。

(中時 )

特權待遇？童仲彥酒駕未上銬　警… 120小時勞務只去2小時 反課綱學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。