120小時勞務只去2小時 反課綱學生緩刑險泡湯

2018年08月12日 15:26 中時 陳志賢

反課綱學生彭宬2015年因夜闖教育部案，被判處緩刑2年確定，法院命他須執行120小時的義務勞務，但他卻僅有去年上課2小時，就沒有去執行勞務，遭撤銷緩刑，彭日前提出多份身心科診斷證明向高院抗告，表示願補足勞務時間，高院發回桃園地院另作處置。

彭宬等人2015年7月23日深夜衝進教育部，一群人於教育部大廳見教育部謝姓駐衛警欲關右側門，並阻擋他們前進，有學生出手推擠謝至門外，彭宬再上前拉扯謝阻止其返回大廳，彭被依強制罪起訴。

2016年9月1日，台北地院判彭拘役30日，緩刑2年，須向教育部提供120小時義務勞務。當時彭宬說，判有罪是意料中事，他是教育部課綱審查委員，教育部現在很好溝通，未來他願到偏鄉去執行120小時義務勞務。

但檢方通知他履行120小時義務勞務，他僅在去年6月15日去勤前說明上課2小時，檢方要他去螢橋國小勞務都沒去。事後他向檢方坦承沒有正當理由未履行勞務，他才剛上大一，因環境不熟悉及課業壓力，身心狀況不好。檢方以他違反緩刑規定，向法院聲請撤銷緩刑獲准。

彭向高院抗告，指他因壓力到身心科診所求診，並非藐視判決結果，怠於履行義務勞務，並附上多份治療病歷，並稱對犯罪後悔莫及，治療後生活漸漸步回常軌，願增加義務勞務服務時數來彌補。高院認為彭並非無故不履行，撤銷一審裁定，發回一審另為妥適裁處。

(中時 )