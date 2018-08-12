出訪友邦巴拉圭與貝里斯 蔡英文：沒人能抹滅台灣的存在

2018年08月12日 15:19 中時電子報 邱文秀 、 謝雅柔 、中國時報記者／ 陳麒全 、中國時報記者／

蔡英文總統啟程出訪友邦巴拉圭與貝里斯，總統府秘書長陳菊隨行，在桃園機場發表「同慶之旅」行前談話。(中時電子報臉書)

蔡英文總統啟程出訪友邦巴拉圭與貝里斯

蔡英文總統啟程出訪友邦巴拉圭與貝里斯，總統府秘書長陳菊隨行，在桃園機場發表「同慶之旅」行前談話，蔡英文說，只要堅定就沒人能抹滅台灣的存在，台灣處境確實艱難，「走出去就是我們的海洋性格，壓力再大，都不可能封鎖台灣人走出台灣的心願，我們出去拚外交，台灣加油!」

蔡總統在行前談話中指出，這次出訪友邦巴拉圭與貝里斯並進行國是訪問。蔡說這次出訪命名為「同慶之旅」，她說要代表人民參加巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，表達對巴拉圭的祝福，也要和該國的政要會面。蔡也提及，要為離家萬里的外交夥伴們打氣，是她身為總統的責任，要讓全世界看到台灣，她說只要堅定就沒人能抹滅台灣的存在。

蔡總統表示，希望透過這次出訪向世界傳達三個重要訊息。一、蔡總統說要感謝友邦對臺灣的相挺。她說透過出訪，不僅要向友邦表達祝賀，也要對他們長期支持臺灣的國際參與，表達感謝。她說陳菊秘書長將跟她一起出發，在美國過境時和一些老朋友見面。她出發前往巴拉圭時，陳菊會繼續留在美國訪問，與僑界互動。她請陳秘書長要透過這次機會，感謝美國各界對臺灣的支持。特別是許多臺美人長期支持臺灣，甚至促成國際企業在臺灣的投資，對臺灣的經濟發展有很大的貢獻。

二、要堅定走向世界，拓展外交空間。她說臺灣的外交處境艱難，但是臺灣人從來不因艱難而卻步。每一次的打擊，只會成為我們下一次突破的動力。「走出去，就是我們的海洋性格。克服萬難，就是臺灣精神。因此，不管壓力再大，都不可能封鎖臺灣人走向世界的心願」。她說這趟出訪，會持續以「踏實外交，互助互惠」的精神，鞏固跟邦交國的邦誼。同時，她也要特別感謝美國，在這次出訪的過境安排上，給我們相當的方便及禮遇。在過境期間，她會代表臺灣，向一些朋友表達我們的感謝。

三、持續壯大臺灣，堅守民主自由價值，蔡總統說壯大臺灣是不變的施政方向。在她出訪的這段時間，請執政團隊持續推動政務，保持國家穩健前進的腳步。她也要責成國防部及全體國軍弟兄姊妹，務必保持高度警戒，守護國家安全，國家安全交給國軍，她非常的有信心。

蔡總統最後說「守護台灣就是守護自由民主，是我們要傳達給世界的重要訊息，我們要出發了，我們出去拚外交，台灣加油」。

(中時電子報)