出門記得帶傘 明起全台有雨

2018年08月12日 15:20 中時 游昇俯

受第14號颱風「魔羯」外圍環流影響，今（12）日北部、東北部及中南部均有短暫陣雨及雷雨發生機會。中央氣象局表示，明天起，受到低壓帶影響，天氣不穩定，全台整天都有發生局部大雨的機會；從14日至18日，中南部與花東地區降雨時間會更長，其他地區則為局部降雨。至於今日凌晨生成的麗琵（Leepi）颱風，目前朝琉球群島前進，因距離比較遠，對台灣影響不大。

中央氣象局預報員程川芳表示，今日主要受颱風「魔羯」外圍環流影響，北部、東北部雲量較多，中南部也有短暫陣雨及雷雨，花東雖是多雲到晴，但午後山區也有局部短暫陣雨；並且，北部、東半部及離島媽祖有過山沉降現象，會產生高溫焚風，他說，因宜蘭連三天都有38度C高溫，故已升級為紅色燈號。

中央氣象局下午針對東半部及北部發布高溫燈號，宜蘭縣為紅色燈號，台東縣、花蓮縣及苗栗縣為橙色燈號，離島連江縣、金門縣也有黃色燈號。氣象局指出，中午前後盆地、縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫紅色或橙色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。請民眾避免戶外活動，若必要外出應注意防曬及多補充水分。

從14日起，天氣將更不穩定，以中南部與花東降雨時間較長，其他地區則為局部降雨。氣象專家吳德榮也在「三立準氣象‧老大洩天機」專欄中指出，本週「季風低壓環流」仍將盤據西北太平洋，除了「摩羯」、「麗琵」是在其範圍內發展的熱帶擾動，未來還有其他擾動可能發展；他說，台灣已進入水氣多、也比較容易出現「劇烈天氣」的一週。

(中時 )