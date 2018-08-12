「抱被罵決心」點名另一半 天王女友罕見曬大尺度性感照

羅志祥女友貼出性感露腰照，可謂突破尺度。(取材自周揚青微博)

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中時電子報

「亞洲舞王」羅志祥出道多年，對感情向來低調甚至非到結婚絕對不公開，目前唯一公開認戀的，僅有「小Angelababy」封號的大陸網紅周揚青，兩人交往7年感情穩定，放閃也越來越大方，平時在社群網站po文分享生活時，也比較不避諱提到對方，而近日女方在微博貼出新照片，竟大大突破尺度，坦言「抱著被罵的決心」上傳，被網友猜測管她管得很嚴的其中一人，肯定是天王男友羅志祥！

周揚青貼大尺度照，表示沒被管最嚴的人罵，眾人猜測那人就是男友羅志祥。(取材自羅志祥微博、周揚青微博)

經營服飾生意的知名網紅周揚青，另一個知名身分就是天王羅志祥的女朋友，她平時相當積極經營微博，常穿著自家商品及男友創立的潮牌服飾現身，但大多辣而不露，自我管理相當嚴謹，沒想到日前她大開尺度，貼出一系列性感照，照片中周揚青放下長卷髮、穿著低腰熱褲，上身僅有黑色蕾絲小可愛，外罩短版同色罩衫，大方露出小蠻腰與蜜大腿，讓人眼睛大吃冰淇淋。

周揚青貼出性感照，跪坐床上大露水蛇腰與無贅肉小蠻腰，美麗曲線全都露，風情萬種可為突破尺度，她嬌羞寫道：「本來抱著被罵的決心發了這組照片，但沒想到的是平時管我最嚴的兩個人，這次竟沒有一個說我」，笑呼：「所以我以後是可以露肚子的嗎？ ？ ！」，網友們也紛紛留言直呼「天王嫂」好辣，還眼尖發現她肚臍上的穿洞痕跡，釣出周揚青本尊回應：「是啊！但我現在不戴了」，開心跟粉絲互動。

(中時電子報)

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