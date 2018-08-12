「足球場上的藤真」 本田圭佑接柬埔寨國家隊兵符

本田圭佑是現役職業隊球員，今天透過柬埔寨足協正式宣布以「總經理」一職帶領國家隊。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
柬埔寨足協正式公布由本田圭佑（左）指導國家隊。（取自柬埔寨足協官方臉書）

柬埔寨國家足球協會今天召開記者會，宣布日本國腳本田圭佑將以「總經理」頭銜，出任國家隊總教練，合約直到2023南東南亞運動會，他也成為第一位兼任別國國家隊教練職務的職業球員，球員兼教練的特殊雙重身分，有如日本漫畫《灌籃高手》中翔陽隊的藤真健司，只是藤真是同一支球隊、本田是不同球隊。

上個星期本田圭佑才和澳洲超級足球聯賽墨爾本勝利隊簽約，今天又傳出擔任柬埔寨國家隊教練的新聞，他在記者會中表示，希望幫助柬埔寨國家隊建立屬於他們的踢法，他也會出席國家隊的公關工作，根據當地及日本媒體指出，由於本田沒有相關教練證照，是「總經理」的名義上任，柬埔寨足協的官方臉書，已經把封面照換成本田圭佑和柬埔寨國旗的合成照。

柬埔寨足協官方臉書封面照換上本田圭佑和柬埔寨國旗的合成照。（取自柬埔寨足協官方臉書）

本田目前還沒放棄球員身分，他透露會透過遠距離遙控方式指導，每星期跟柬埔寨國家隊教練團視訊會議，了解球隊近況並給予建議，「我跟柬埔寨足協這次合作可能是足球界第一個例子，感謝柬埔寨足協給我這個機會，由於我還要為澳洲墨爾本勝利隊比賽，可能無法完全兼顧兩支球隊所有比賽，但我會盡我所能參與。」

本田上任後的第一項正式賽，是鈴木盃東南亞足球錦標賽，這項賽事1996年創辦、每年兩舉辦一次，今年是第12屆。

事實上，本田和柬埔寨足球關係匪淺，2016年他就買下一支乙級聯賽球隊當老闆，現在已經拚上甲級，而且本田兩年前也在柬國首都金邊開設足球學校。

(中時電子報)

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