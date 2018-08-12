社區籃球鬥牛賽開打 江啟臣組隊尬球技

立委江啟臣（左）與青商社團組隊，參加3對3社區籃球聯誼賽。（王文吉翻攝）

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3對3社區籃球聯誼賽報名熱烈，共有71組球隊、超過300位球友參賽。（王文吉翻攝）
台中市議員翁美春（右起）、陳清龍、陳本添及張瀞分（左三）都出席開球儀式。（王文吉翻攝）
3對3鬥牛賽競爭激烈，雙方互不相讓。（王文吉翻攝）
立委江啟臣（右三）與豐原國際青年商會組隊參賽。（王文吉翻攝）
豐原區體育會理事長呂維國（右二）當場加碼中線投籃趣味競賽獎金。（王文吉翻攝）

豐原、后里區3對3社區籃球聯誼賽12日在豐陽國中風雨球場熱血開打，儘管是炎熱的8月天，仍吸引71隊，超過300位球友參賽，爭取代表豐原區參加台中全市比賽。立委江啟臣也跟青商社團組隊報名，與球友互尬球技，因籤運不佳，對上強隊，最後以懸殊差距落敗。

3對3社區籃球聯誼賽為豐原、后里區的暑假盛事，今年報名更為熱烈，共有71組球隊、超過300位球友參賽。豐原區各主要球場：南陽公園、社皮公園、慈濟公園、三陽公園與消防公園等都以球場名義組隊，爭取榮耀的桂冠。

豐原區體育會理事長呂維國到場感謝工作人員努力籌辦球賽，更在中線投籃趣味競賽中加碼，將原本的3千元加倍為6千元，投中的3位球友都大呼太幸運了！江啟臣也跟豐原國際青年商會組隊參賽，與球友互尬球技，抽籤對上實力堅強的「南陽聯盟A」，最後以8比20敗北。

江啟臣表示，他每年都會協助豐原區體育會舉辦3對3籃球比賽，過去因為行程緣故，無法下場打球，今年有機會下場跟民眾同樂，感受鬥牛的樂趣。他還說，豐原欠缺國民運動中心，他將會請市議員張瀞分、陳本添、陳清龍與翁美春持續爭取，早日實現豐原運動城。

豐原區籃球委員會副主委涂力旋亦補充，豐原區籃球委員會在新任主委上任後，將會規劃一連串的籃球活動，包括結合豐陽國中籃球隊舉行假日籃球體驗營，為籃球運動盡心力。

(中時 )

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