IF族崛起 加拿大不反移民且歡迎台灣年輕人工讀遊學

加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處副處長曹燮榮（右一）歡迎台灣年輕人前往加國工讀遊學。（全球職涯發展協會提供）

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全球職涯發展協會今天在北科大億光大樓舉辦「2018全球職涯暨國際教育展」，邀請多位職場專家講述「IF族」的崛起趨勢。加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處副處長曹燮榮表示，加拿大對外籍人士提供友善的工作簽證條件與就業環境，讓加拿大近年來成功吸引各國年輕人前來攻讀證照課程與就業。

國際自由人（IF族），是全球化趨勢發展下誕生的職涯新名詞。其典型模式就是：A國人代表B國公司在C國工作，例如台灣人代表三星在美國矽谷工作；某些程度，IF族也像電影《型男飛行日記》中的HR主管喬治庫隆尼一樣，把飛機當通勤工具，以世界作為自己的辦公室，每個月在全球各地走透透。

「想成為國際自由人，英文力、專業力、適應力三力缺一不可。」全球職涯發展協會理事長王星威表示，無論想前往何處發展國際職涯，都需具備良好的英文能力、專業能力、適應能力，才能幫助自己在跨國職場中暢行無阻。

近年職場生態轉變，除非碩士唸的是哈佛、劍橋等級的一流名校，否則擁有國外碩士學位的職場「含金量」已不如以往。有愈來愈多年輕人，選擇到加拿大等國家攻讀國際證照課程、或申請專業技術學校就讀，除藉此培養一技之長，甚至還可直接在當地開啟海外職涯、及早累積工作資歷。

近年歐美等國反移民，但加拿大卻相反，非常歡迎台灣人前往「工讀留學」，以透過短期工讀與證照課程快速累積海外學習與職場經驗。

曹燮榮表示，加拿大擁有許多優質技職院校，原本開設課程是給當地高中畢業想直接就業的本地居民陪有一技之長，但他很訝異很多台灣去加拿大工讀留學的同學竟然都是25~35歲之間，在台灣已有一段工作經驗的人。

104人力銀行人資長鍾文雄表示，2014年起台灣出國的女生人數大量增加，顯見女生在職涯的選擇上比男生具有彈性。以本次活動另外一位18歲就去加拿大學彩妝的陳姿吟為例，學測成績不理想，於是她選擇不繼續升學。花了半年的時間在加拿大學英文，一年的時間取得彩妝師證照，再用一年的時間在加拿大工作，回國後現在成了遊走兩岸三地與加拿大的自由工作者，反倒是當初留在台灣升大學的同學現在才大學剛畢業還在思考是否要念研究所。

(中時 )

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