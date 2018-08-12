可悲! 台灣年輕人史觀錯亂 竟說「媽祖是北港人」

2018年08月12日 16:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

媽祖是外省人？還是本省人？一位退休榮民與20幾歲年輕女孩閒聊，她竟以為媽祖是北港人！這位榮民投書媒體批評，現在台灣年輕人史觀錯亂，如果教育部再修改歷史課綱，將中國史併入世界史，那就是讓歷史為政治服務，失去歷史原來的真實面貌。

教育部早先放出風聲，要研議修改高中歷史課綱，揚棄編年史、國別史，將中國史併入東亞史。桃園市歐溪生在《聯合報》投書，他以學生家長身份就教研修小組諸公，教育是國家百年大計，想弄亂容易，可是亂了以後呢？當年教改傷痕至今猶在。

歐溪生還提到，主題式的歷史課綱，不明列朝代，將歷史脈絡切割得支離破碎，就是硬生生把我們的根完全刨除了。代代流傳的歷史故事，都是智慧結晶，劇情套用在你我生活中，我們忍心讓它消失嗎？研修小組認為主張沒有錯，那到底是誰的錯？當然是「歷史」的錯了！誰讓他政治不正確。

歐溪生回憶，數年前與一位年輕女孩的閒聊對話。她很驚訝的問：「弄了老半天，原來國父是外省人噢！」他應答：「對啊！媽祖也是外省人」，她驚呼「亂講！媽祖是北港人」。台灣年輕人的歷史觀錯亂到如此地步，讓他完全笑不出來。

「媽祖是北港人」的對話引起網友熱議留言，「去中國化後……神民都是台灣人」、「以後說不定很多人會認為三國是日本的朝代……因為不少三國遊戲是日本做的」、「她沒說台灣怎會有黑人就不錯了」、「之前玩線上遊戲出團，一新加坡成員在語音頻道中說了兩句閩南語，咱這的台台驚呼『哇！你會說台語耶!』」、「如果她是臺中人，她大概會說，媽祖是大甲人……」、「誰說媽祖是北港人！媽祖是屏東人，俗家姓名叫做菜英文！ 」、「可悲的歹頑郎，白癡教育成功了！」

(中時電子報)