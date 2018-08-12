台北市》李登輝挺柯文哲？ 綠營人士：別被騙了

2018年08月12日 19:29 中時電子報 丁世傑

柯文哲日前拜訪前總統李登輝，傳出李登輝鼓勵柯文哲更上一層樓，綠營人士則指出這是柯文哲的玩弄手法，不要被騙了！

柯文哲為爭取本土選票，於8月9日傍晚前往翠山莊拜會前總統李登輝，傳出李登輝鼓勵柯文哲「更上一層樓」，也當面提醒柯文哲，不該說的話不要提。

柯文哲接受訪問時澄清，「沒有啦，沒有啦，沒有講這種事，（所以沒有講鼓勵更上一層樓），沒有啦哪有講這種話，他不會這樣講，他說『奇怪他去大溪球場，那些去散步那些年輕人都很支持你』，他是開玩笑講這個」、「（李登輝說）你現在是市長，該講的講，不該講的不要講」「老包還在旁邊搭腔說對對對，以後不要講兩岸一家親」。

台北市長參選人丁守中表示，「柯文哲就是墨綠的，他怎麼超脫藍綠呢，他去抱台獨教父李登輝的大腿，那他到底是支持兩國論，還是兩岸一家親，他就是墨綠的嘛，這邊說想腳踏兩條船，藍綠通吃，可是這露出他真正的狐狸尾巴了。」

根據《民視新聞》引述親李人士透露，李登輝是告訴柯文哲「要好好經營市政，思考對市民的責任，不要浪費時間吵來吵去」，還舉例「議員問你選不選總統，不要回答」。

民進黨籍立法委員趙天麟在《年代新聞面對面》批評柯文哲，這典型就是玩弄手法，玩弄一個老先生。人家禮貌性接見、鼓勵兩句，全部被拿來當作政治操作的東西。趙天麟認為這種操作「玩上癮了，玩到目中無人，李登輝也可以玩，姚文智早就踩在下面玩弄」，「這次台北市長或許你會贏，但沒有辦法贏得我們心中的尊重」。「很想看看你養大一大群恐怖份子似的網友，哪一天你成為被吞噬的對象時，好像警世的科幻劇一樣，我還蠻想那天的來臨」。

「李登輝基金會」前副秘書長、李登輝學校顧問朱孟庠在臉書貼文認為，李前總統一生疼惜台灣，對當前政治狀況和脈絡還沒有鉅細靡遺的了解，見了一面是禮貌！柯文哲利用老人家的善意，想製造本土傳承意象，大家別被騙了。

柯文哲今（12）日受訪表示，現階段「兩岸一家親」的基調不變，因為這不涉及政治、文化、經濟交流，還是會主動釋出善意。

(中時電子報)