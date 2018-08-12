長蛆噁心過期蛋液 食藥署：該廠以前就很髒

2018年08月12日 16:04 中時 鄭郁蓁

元山蛋品有限公司違規製造有問題液蛋，衛福部食藥署表示，該公司已經是慣犯，今年六月液蛋才被驗出有沙門氏菌汙染，遭裁處六萬元，這次又出包，可說罰不怕。

11日配合桃園地方檢察署指揮偵辦，搜索稽查元山蛋品有限公司及其供應商，現場共查獲沾有雞糞、破殼及長蛆的蛋品混製成液蛋，現場共封存相關產品共1620.5公斤，並已命元山蛋品有限公司平鎮新光廠暫停作業，而桃園衛生局於龍潭廠查獲貯存逾期液蛋1260包也全數封存。

食藥署北區管理中心簡任秘書謝碧蓮表示，元山蛋品二個廠區都非常髒亂，過去衛生局前往稽查時，廠區經常沒符合食品良好衛生規範準則（GHP），都要接受複查才過關。而今年6月抽驗蛋白液蛋，還驗出有沙門氏菌汙染，遭裁處六萬元。

沒想到該廠仍罰不怕，謝碧蓮說，桃園市衛生局這次接獲民眾檢舉，元山蛋品收購噁蛋加工製作蛋液，11日上午突襲平鎮及龍潭二廠區稽查發現，蛋品多是次級蛋，蛋品的外觀都有汙損、沾到雞糞還長霉，天花板等環境皆髒亂不堪。

謝碧蓮表示，該署已將黑心蛋液封存，並帶回做微生物檢驗。至於下游賣到哪裡，因帳冊遭檢方全數扣留，會再進一步了解。

但因會購買液蛋產品的業者多半是烘焙業，因此噁蛋可能早做成麵包或糕餅，被民吃下肚，這次稽查才發現該公司販售次級蛋品，至於過去販售噁心蛋品多長時間，食藥署表示，還沒辦法掌握。

謝碧蓮表示，元山蛋品因使用變質及腐敗的食品原料，可依食安法裁處六萬到二億元罰鍰，若情節重大，得命停歇業或廢止食品業者登錄。

(中時 )