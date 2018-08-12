台北》反駁「憨智」揶揄 姚文智：我是下苦工夫的憨人

民進黨台北市長參選人姚文智（圖）12日到成功市場拜票，對於網路酸民改編歌曲揶揄他，姚文智表示，會按照步驟走，大家會逐漸了解他對台北市的願景，除了先前已提出的政策外，還會陸續再提出政策。(中央社)

友善列印
中時

民進黨台北市長姚文智因為近期爭議不斷，被網友以茄子蛋歌曲《浪子回頭》改編成「憨智回頭」，近來引發網壇熱議。姚說，他許多政見遭到扭曲，但他付出很多外界看不到的心力，網羅專業學者人士，坦言「這就是憨人在做，憨人想改變台北下了很多苦工夫」，強調大家只要花一杯咖啡時間就知道他的政見被扭曲多少。

姚姚姊妹會、姚姚志工團今下午主辦親子音樂會，姚文智會前受訪時被問及近來火紅的「憨智回頭」。

姚說，只要花一杯咖啡時間，就知道他的政見被扭曲多少，包含恢復淡水風華skyline政見、針對少子化的第二胎國家養、混居型社會住宅等，希望大家花時間去看看。

姚說，他付出很多外界看不到的心力，網羅專業學者人士，坦言「這就是憨人在做，憨人想改變台北下了很多苦工夫」。

姚也提及，柯文哲在2014年時超越藍綠，但經過4年時間，他發現柯比藍綠還擅於鬥爭，還擅於說假話、挑起爭議，市政上卻乏善可陳；經過4年下來，呼籲民眾還是看看各政黨的價值性念，能為城市做什麼。

姚文智說，他的競選總部是10月時成立，但現在已經競總業務已如火如荼進行。由於近來姚跟台北市議員高嘉瑜隔空喊話要求退黨，外界關注彼此何時會碰面融冰？姚說，預定是明天，詳細時間會再跟大家報告。

(中時 )

空軍4架F16戰機 護衛總統專機 高雄》解決高雄3000億元負債 韓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。