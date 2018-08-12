台北》反駁「憨智」揶揄 姚文智：我是下苦工夫的憨人

2018年08月12日 16:12 中時 郭建伸

民進黨台北市長姚文智因為近期爭議不斷，被網友以茄子蛋歌曲《浪子回頭》改編成「憨智回頭」，近來引發網壇熱議。姚說，他許多政見遭到扭曲，但他付出很多外界看不到的心力，網羅專業學者人士，坦言「這就是憨人在做，憨人想改變台北下了很多苦工夫」，強調大家只要花一杯咖啡時間就知道他的政見被扭曲多少。

姚姚姊妹會、姚姚志工團今下午主辦親子音樂會，姚文智會前受訪時被問及近來火紅的「憨智回頭」。

姚說，只要花一杯咖啡時間，就知道他的政見被扭曲多少，包含恢復淡水風華skyline政見、針對少子化的第二胎國家養、混居型社會住宅等，希望大家花時間去看看。

姚說，他付出很多外界看不到的心力，網羅專業學者人士，坦言「這就是憨人在做，憨人想改變台北下了很多苦工夫」。

姚也提及，柯文哲在2014年時超越藍綠，但經過4年時間，他發現柯比藍綠還擅於鬥爭，還擅於說假話、挑起爭議，市政上卻乏善可陳；經過4年下來，呼籲民眾還是看看各政黨的價值性念，能為城市做什麼。

姚文智說，他的競選總部是10月時成立，但現在已經競總業務已如火如荼進行。由於近來姚跟台北市議員高嘉瑜隔空喊話要求退黨，外界關注彼此何時會碰面融冰？姚說，預定是明天，詳細時間會再跟大家報告。

(中時 )