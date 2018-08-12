康是美彩妝師天團全台巡迴 教消費者SHINE出美麗

2018年08月12日 16:11 工商 劉馥瑜

「來康是美 SHINE你的美」彩妝體驗活動吸引許多消費者排隊體驗。攝影／劉馥瑜

現場除了體驗及諮詢彩妝技巧，還可拿到試妝體驗禮。攝影／劉馥瑜

「來康是美 SHINE你的美」彩妝體驗活動將在全台巡迴，想變美的消費者可把握現場體驗活動。攝影／劉馥瑜

想變美麗，又不知如何提高彩妝技巧嗎？統一集團旗下藥妝通路「康是美」，首創從400家門市、千位美麗諮詢師中，選出5位具有高超彩妝技術的諮詢師，組成全台第一個彩妝師天團「SHINE」，巡迴各地教消費者如何「SHINE」出妳的美麗！

康是美首波「來康是美 SHINE你的美」彩妝體驗活動，7月份開跑至今已完成4場，昨（11）日在統一時代百貨台北店舉辦，吸引許多愛美消費者排隊體驗，還可拿到試妝體驗禮，康是美表示，下週六（8/18）將於康是美漢中門市（北市萬華區漢中街47號）舉辦第5場，接下來也會在全國各地巡迴，與消費者面對面提供彩妝服務。

康是美指出，康是美美麗諮詢師除了須具備國家級美容檢定證照，還要參加公司特訓課程，並通過內部考核，再加上門市實務的彩妝經驗，才能造就出康是美專業的千位美麗諮詢師；同時，門市也提供肌膚檢測、保養諮詢等服務，希望為顧客選擇最合適的商品，讓顧客更美麗。

康是美表示，彩妝師天團「SHINE」5位成員的兩波影片，在網路上觀看次數已突破300萬人次，為提供消費者更美好的彩妝體驗，集團也全力支持康是美推動，在關係企業的官方網站、自有媒體都全面曝光「SHINE」的MV及活動訊息，期望透過「SHINE」的服務，讓更多消費者「來康是美 SHINE你的美」。

下一場康是美彩妝體驗活動是8月18日（六）13:00~20:00，在台北康是美漢中門市（台北市萬華區漢中街47號）。此外，即日起至8月28日，到康是美任一門市向「美麗諮詢師」諮詢彩妝問題，也可獲得諮詢禮一份！（數量有限，贈完為止）

(工商 )