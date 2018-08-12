15年來第一次！林俊傑大展撩妹功力

2018年08月12日 16:16 中時 尤嬿妮

JJ首次在無錫舉辦演唱會。（JFJ Productions提供）

JJ首次在無錫舉辦演唱會。（JFJ Productions提供）

JJ首次在無錫舉辦演唱會。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）的「聖所」演唱會昨在江南魚米之鄉無鍚舉辦，他出道15年首次在當地開唱，開場沒多久就用道地的無錫話向滿場萬名觀眾問好，JJ以撩妹口吻俏皮說：「『伊戈毛烏頭曾皮偶亮』！（這個女孩子真漂亮）、『伊戈毛烏頭曾可氣頭咯』！(這個女孩子真可愛)。」讓全場女粉嗨到大尖叫。

首次到無錫開唱，JJ於總彩排後抽空一探江南好景色，低調潛入無錫的熱門觀光景點「南長街」，並為偶遇的街頭二胡藝人加油打氣，JJ事後分享自己坐在人來人往的南長街橋頭拍的照片，以此紀念自己的「第一次」。

除了演唱會橋段，JJ昨特地獻唱應景歌曲〈江南〉，進入到彈唱段落時，現場觀眾紛紛呐喊點歌，向來寵愛歌迷的JJ，用鋼琴演奏起呼聲最高且別場沒唱過的〈凍結〉及〈豆漿油條〉，全場歌迷熱烈合唱回應；而無錫站的應援橫幅更是別具匠心，歌迷會事前為現場準備筆，當〈不為誰而作的歌〉旋律響起，觀眾紛紛舉起寫有自己名字的「我是XXX，感謝你予我聖所」手幅，氣氛溫馨。

(中時 )