社群軟體賣K 警化身「魯夫」緝毒

台北市刑大科偵隊查獲李姓嫌犯涉嫌販毒。〔警方提供〕

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台北市刑大科偵隊查獲李姓嫌犯涉嫌販毒，起出一公斤k他命。〔警方提供〕

臺北市刑大科偵隊月前獲報網路上有一毒販，專在網路上散布販售K他命等訊息，經多日追查，逮捕一名李姓嫌犯，起出K他命一公斤重，警方偵詢後將他依法送辦，並向上追查毒品來源中。

刑大科偵隊是在月前接獲檢舉，有一販毒者於社群軟體暱稱「弗朗基」、「小傑」、「達爾」及「風間」等卡通人物角色，透過通訊軟體刊登販售毒品K他命等攬客訊息，嚴重影響網路秩序及社會治安，於是組成專案小組追查並報請臺北地方檢察署指揮偵辦。

警方經過追查得悉，李姓嫌犯於網路不時更換著名卡通人物暱稱，再以「小姐目前1.8節2000，素質好不挑客…」等酒店攬客用語刊登廣告以逃避警方查緝的方式，販賣K他命於不特定人，並承租社區大樓為據點經營販賣毒品，即時快遞送貨，毒品交易範圍遍及大臺北地區。

經警方化身為「喬巴」及「魯夫」等卡通人物，上網探詢及埋伏監控多日，待李嫌欲外出交易毒品時執行拘捕，當場查扣愷他命約1公斤重、分裝袋1批、新臺幣10萬餘元、行動電話7部及筆記型電腦等證物。李嫌原矢口否認販毒情事，俟警方以數位鑑識還原交易等事證後，始坦承犯案。詢畢後移送臺北地檢署偵辦並由法院裁定羈押獲準。

(中時 )

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